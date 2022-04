聖荷西Oakridge購物中心槍擊案 警方拘3疑犯（視頻）

【KTSF】

去年12月,南灣聖荷西市Oakridge購物中心發生持械劫案兼槍擊案,聖荷西警方宣布已拘捕3名懷疑涉案的疑犯。

事發於12月20日下午5時48分左右,根據警方透露,18歲男疑犯Naylen Hobson-Plattner當時與女友在購物中心內閒逛,兩名幫派份子,19歲男疑犯Ulises Jimenez和18歲男疑犯Paul Lebeau,涉嫌打劫Hobson-Plattner及其女友。

被打劫後,Hobson-Plattner拿出一枝非法改裝的全自動手槍,向著奔向人群的Jimenez及LeBeau開槍,Hobson-Plattner被指向著人群開了15槍,他接著與女友離開購物中心,另外兩名疑犯也逃離現場。

事發後,購物中心一度封鎖,在警方調查期間,數百人被困在購物中心內。

警方之後憑著保安攝錄片段,認出Jimenez及LeBeau,並在另一宗案件中,認出Hobson-Plattner,警方是於1月12日在聖荷西一幢住宅拘捕Hobson-Plattner,雙方一度短暫對歭,警方在行動中起出一枝手槍,並憑著DNA證據,確定他涉及Oakridge購物中心的槍擊案。

疑犯Jimenez及Lebeau分別於1月25日及3月9日被捕,二人被關押在Santa Clara縣監獄。

Hobson-Plattner涉嫌觸犯多宗企圖謀殺案被拘押。

