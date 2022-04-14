密歇根州黑人青年遭白人警員射殺 引發民眾多次示威

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密歇根州大急流城，白人警員截查黑人男子時遇到反抗，向男子後腦開槍，把他擊斃。死者家屬批評是行刑式槍決，事件在當地引發民眾多次示威。

警員巡邏時截查一輛私家車，懷疑車牌和車輛記錄不符，要求26歲的司機利奧亞出示駕駛執照。

利奧亞一度打開車門，指會拿駕駛執照，之後突然離開。利奧亞反抗逃走，警員追捕，警員拿出電槍，利奧亞出手阻擋。

警員的隨身攝錄機，在推撞期間關掉，但私家車乘客就拍下警員制服利奧亞時，拔出手槍向他後腦開槍。

事發在今月4日早上的大急流城，警方直到周三才應死者家屬和民權組織等要求，公開四條相關片段，利奧亞的家屬批評警員做法等同行刑，代表律師指警員向沒武器的利奧亞動用致命武力，是不必要和過火。

而利奧亞8年前由剛果民主共和國移民到美國，母語並非英語。

大急流城警方已把案件呈交密歇根州警方調查。開槍白人警員加入警隊7年，當局沒公開其身份，但已暫停其職務。警方指待調查完成後，若決定刑事起訴警員才會公開他身份。

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