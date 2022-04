密歇根州黑人青年遭白人警員射殺 引發民眾多次示威

【有線新聞】

密歇根州大急流城,白人警員截查黑人男子時遇到反抗,向男子後腦開槍,把他擊斃。死者家屬批評是行刑式槍決,事件在當地引發民眾多次示威。

警員巡邏時截查一輛私家車,懷疑車牌和車輛記錄不符,要求26歲的司機利奧亞出示駕駛執照。

利奧亞一度打開車門,指會拿駕駛執照,之後突然離開。利奧亞反抗逃走,警員追捕,警員拿出電槍,利奧亞出手阻擋。

警員的隨身攝錄機,在推撞期間關掉,但私家車乘客就拍下警員制服利奧亞時,拔出手槍向他後腦開槍。

事發在今月4日早上的大急流城,警方直到周三才應死者家屬和民權組織等要求,公開四條相關片段,利奧亞的家屬批評警員做法等同行刑,代表律師指警員向沒武器的利奧亞動用致命武力,是不必要和過火。

而利奧亞8年前由剛果民主共和國移民到美國,母語並非英語。

大急流城警方已把案件呈交密歇根州警方調查。開槍白人警員加入警隊7年,當局沒公開其身份,但已暫停其職務。警方指待調查完成後,若決定刑事起訴警員才會公開他身份。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。