佛羅里達州爆發多宗腦膜炎感染個案

佛羅里達州爆發腦膜炎,聯邦疾控中心(CDC)因此發出警告。

腦膜炎會感染大腦和脊髓的內層或血管,並且通過直接接觸傳播,比如接吻或分享飲品。

傳染病科主任Jarod Fox醫生說:「10%到15%的患者會死亡。」

佛羅里達州通報有21宗病例,超過該州過去五年的平均感染率,大多數病例發生在與男性發生性關係的男性中,大部分個案發生在佛羅里達州中部。

Orlando Health醫療機構今年已發現5宗病例。

Fox醫生說:「通常症狀會在受感染後3到6天開始出現。」

症狀一開始像流感,如發燒、頭痛、頸部僵硬,其他症狀包括噁心、嘔吐、眼睛對光敏感和精神錯亂。

關鍵是儘早使用抗生素治療,因為患者的病情會迅速惡化。

Fox醫生說:「所以患者可能會在早上抱怨頭痛,而到黃昏或晚上,他們可能已經死了或昏迷了。」

保護自己的最佳方法是接種腦膜炎疫苗。

應該接種疫苗的高風險群體包括大學生、抵抗力弱的人、愛滋病病毒帶菌者、男同性戀者,以及過去五年未接種過疫苗的人。

