聯邦交通口罩令本來在4月18日會結束,現時為了觀察疫情走勢,拜登政府宣布交通口罩令將會繼續執行到5月3日。

聯邦疾控中心(CDC)表示,需要時間來評估個案增加在重症方面的影響,包括留院治療、死亡率和醫療系統的負荷,而延長交通口罩令,就是要把握時間取得更多情報,以便了解Omicron BA.2病毒株,目前大部份的社區感染個案都是由BA.2引起。

交通口罩令要求市民在公共交通工具,例如飛機、火車、巴士上,以及在機場和巴士總站內戴口罩。

