加州新冠肺炎確診病例過去兩週增加18%（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州的新冠肺炎確診病例,在過去兩個星期增加了18%,這是否是新一波疫情的開始?

舊金山(三藩市)的確診病例,在過去一個月增加接近一倍,洛杉磯縣的病例則在過去兩個星期增加71%,其他病例增加的縣,還有沙加緬度、San Mateo和San Bernardino。

全國首席傳染病學專家Anothony Fauci醫生認為,上升的病例不會導致住院人數和死亡病例突增,但隨著近幾個月各地逐步放鬆疫情管控,病例增加也是在意料之中。

根據紐約時報的統計,全國有27個州在過去兩個星期病例有增加。

一些醫學界人士認為,Omicron BA.2變種病毒株,不會導致像冬季BA.1引發的疫情那麼嚴重,但是也有認為,有許多人用檢測盒做自己做病毒檢測,所以感染也不會增加官方數字。

但是Fauci也強調,感染了病毒即使沒有住院,也可以有嚴重的風險,例如長期病症,衛生官員因此要人們自己決定,是否願意承擔感染病毒的風險,例如是否要參加室內的晚宴或活動,或是旅遊等。

同時,衛生官員也建議大家利用現有的抗疫工具,例如疫苗、加強劑、病毒檢測和口罩。

