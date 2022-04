【有線新聞】

總統拜登首次批評俄羅斯在烏克蘭實行種族滅絕。

拜登:「你們的家庭預算、你們支付油費的能力,不應取決於世界另一端、一名獨裁者宣戰並實行種族滅絕。為了應對他(普京)的油價上漲,我已授權未來六個月從國家戰略石油儲備每日釋放一百萬桶油。」

拜登之前一直只形容普京是戰爭罪犯,今次是第一次表明俄方行動是種族滅絕,拜登之後解釋因為有越來越多證據顯示,俄羅斯總統普京企圖消除烏克蘭人的身份。他個人認為這是種族滅絕,但應交由國際司法機關的律師判斷。

