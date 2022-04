【KTSF】

勞工統計局(BLS)發佈今年3月,舊金山(三藩市)地區平均能源價格。

舊金山、奧克蘭(屋崙)以及Hayward地區,3月的汽油平均價格為每加侖5.773美元,比去年同期高出52.3%,比全國平均價格4.401美元高出31.2%。

舊金山地區家庭每1度電就是31美仙,比去年同期高出23.5%,比全國平均水平高出106.7%。

而舊金山地區消費者為天然氣支付價格就比去年同期高出22.6%,比全國平均水平高出43.9%。

