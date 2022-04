150萬在加州不同地方可買到甚麼房屋（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)灣區的樓價高企,150萬於加州其他地方,可以買到的屋就可能截然不同。

這間屋位於舊金山日落區22 Avenue 2536號,開價約149萬,面積2300呎,有4睡房4浴室,另外有一個車位的車房,客廳有火爐,日光亦十分充足。

在距離日落區約30分鐘車程的中半島Brisbane,現正出售的一幢房屋,售價同樣是開價149萬,但面積就比日落區的屋小,面積大約1630平方呎,有4間睡房與2個浴室。

另外一個樓盤,位於北灣Santa Rosa市郊Sailing Hawk Avenue 5836號,開價與之前兩個樓盤差不多,但面積就有4千呎,有5房5浴室,適合想家裡有更多空間,又不想搬太遠的人士。

除了灣區的房屋,亦有人會考慮搬到Sacramento及鄰近市郊,位於Sacramento G街4461號,有房屋開價約150萬,面積大約2400呎,有3睡房3浴室,亦有一個寬倘的後院。

去到中谷的Fresno,位於E Partridge Lane 859號,同一筆錢就可以買到一間5千呎,6房5浴室的豪宅,有4個車位的車房,後院亦都有一個泳池。

相反於南加州洛杉磯的落差就很大,位於S Bentley Ave 2761號的樓盤,開價一樣約150萬,但只有1300呎以及3房2浴室,而後院就亦都有泳池,以及有2個車位的車房。

樓齡雖然有80年以上,但裝修就比較新,亦位於市內的交通樞紐。

