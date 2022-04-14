150萬在加州不同地方可買到甚麼房屋（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）灣區的樓價高企，150萬於加州其他地方，可以買到的屋就可能截然不同。

這間屋位於舊金山日落區22 Avenue 2536號，開價約149萬，面積2300呎，有4睡房4浴室，另外有一個車位的車房，客廳有火爐，日光亦十分充足。

在距離日落區約30分鐘車程的中半島Brisbane，現正出售的一幢房屋，售價同樣是開價149萬，但面積就比日落區的屋小，面積大約1630平方呎，有4間睡房與2個浴室。

另外一個樓盤，位於北灣Santa Rosa市郊Sailing Hawk Avenue 5836號，開價與之前兩個樓盤差不多，但面積就有4千呎，有5房5浴室，適合想家裡有更多空間，又不想搬太遠的人士。

除了灣區的房屋，亦有人會考慮搬到Sacramento及鄰近市郊，位於Sacramento G街4461號，有房屋開價約150萬，面積大約2400呎，有3睡房3浴室，亦有一個寬倘的後院。

去到中谷的Fresno，位於E Partridge Lane 859號，同一筆錢就可以買到一間5千呎，6房5浴室的豪宅，有4個車位的車房，後院亦都有一個泳池。

相反於南加州洛杉磯的落差就很大，位於S Bentley Ave 2761號的樓盤，開價一樣約150萬，但只有1300呎以及3房2浴室，而後院就亦都有泳池，以及有2個車位的車房。

樓齡雖然有80年以上，但裝修就比較新，亦位於市內的交通樞紐。

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