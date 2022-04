灣區已檢測到Omicron XE 傳染性更高（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Omicron變種在英國又出現,有更高傳染度的XE亞型子病毒株,目前灣區已經檢測到XE,這是否會造成新一波疫情?傳染病學專家為大家講解。

名為XE的新冠病毒,是Omicron 變種的亞型病毒株BA.1和BA.2的結合體,意思是有一個人同時感染Omicron BA.1和BA.2,這兩種亞型病毒在這個人的體內交換基因,從而生出XE子病毒。

英國至今在超過600人身上驗出XE子病毒,BA.2比之前的BA.1傳染性高30%到50%,而XE又比BA.2高出10%。

這會否導致美國和灣區疫情升溫?

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說:「如果有人去了英國,這是最多病例的地方,XE目前佔英國病例的1%,感染了XE後回到灣區,因為XE具更高傳染性,有可能會超越BA.2,但是我們還不知道,所以還需要小心觀察。」

陳子平醫生表示,感染過Omicron的人,也還可能被BA.2或XE再度感染,但是病狀會比較輕,而曾經感染了病毒的人,再度被感染的機率,則比從來沒有被感染的人來得低。

陳子平醫生補充說,接種疫苗是最好的保護方法。

至於目前上升的病例,灣區沒有比剛恢復口罩令的費城來得高,而住院的病例數字也可以接受,所以還是可以,暫時不需要實行口罩令,但要是疫情加劇,一些如學校和餐館的地方,口罩令可能會重現。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。