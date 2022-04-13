灣區已檢測到Omicron XE 傳染性更高（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Omicron變種在英國又出現，有更高傳染度的XE亞型子病毒株，目前灣區已經檢測到XE，這是否會造成新一波疫情？傳染病學專家為大家講解。

名為XE的新冠病毒，是Omicron 變種的亞型病毒株BA.1和BA.2的結合體，意思是有一個人同時感染Omicron BA.1和BA.2，這兩種亞型病毒在這個人的體內交換基因，從而生出XE子病毒。

英國至今在超過600人身上驗出XE子病毒，BA.2比之前的BA.1傳染性高30%到50%，而XE又比BA.2高出10%。

這會否導致美國和灣區疫情升溫？

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說：「如果有人去了英國，這是最多病例的地方，XE目前佔英國病例的1%，感染了XE後回到灣區，因為XE具更高傳染性，有可能會超越BA.2，但是我們還不知道，所以還需要小心觀察。」

陳子平醫生表示，感染過Omicron的人，也還可能被BA.2或XE再度感染，但是病狀會比較輕，而曾經感染了病毒的人，再度被感染的機率，則比從來沒有被感染的人來得低。

陳子平醫生補充說，接種疫苗是最好的保護方法。

至於目前上升的病例，灣區沒有比剛恢復口罩令的費城來得高，而住院的病例數字也可以接受，所以還是可以，暫時不需要實行口罩令，但要是疫情加劇，一些如學校和餐館的地方，口罩令可能會重現。

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