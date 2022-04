【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)將在本週就公共交通口罩令發布最新指引。

如果拜登政府不延期的話,聯邦公共交通口罩令將於下週一屆滿,白宮表示,CDC將在幾天內發布一個新的框架。

目前,民眾乘坐公共交通工具,例如飛機和火車都需要佩戴口罩,在機場和輪渡碼頭也需要戴口罩。

許多美國航空公司表示,希望結束口罩令,但由於一些地區的新冠病例有所增加,決策還是存在難度。

CDC還表示,想要做到安全出行,目的地很重要,現在大多數歐洲國家旅行風險依舊很高,即使已經歸類為低風險國家,也會有複雜的情況,如中國上海就正處於嚴格封鎖之下。

