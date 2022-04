美國國務院人權報告點名批評俄羅斯中國（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

國務卿布林肯在國務院最新公佈的人權報告中,引用了俄烏戰事為例,並點名中國,俄羅斯和北韓等9國。

布林肯週二公佈國務院2021年度人權報告,點名俄羅斯、中國、北韓、尼加拉瓜、敘利亞、緬甸、白俄羅斯、古巴和蘇丹9個國家侵害人權民主。

布林肯在致辭中表示,多年來,世界許多地方的民主、法治和對人權的尊重出現了令人震驚的倒退。

布林肯說:「多年來,我們看到世界許多地方的民主、法治和對人權的尊重,出現了令人震驚的倒退,自我們發布上一份報告以來,不幸的是,這種倒退仍在繼續,這種倒退對人類造成的後果,在俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭中赤裸裸地呈現,最近幾週尤其如此,當俄羅斯軍隊從他們曾佔領或包圍的城鎮中撤退後,有大量證據表明他們的暴行,我們看到了倒退所帶來的後果。」

週二公布的報告檢視全球198國與地區去年的人權狀況,一共分7大領域,包括尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與自由、政府貪腐與透明度、政府對國際與非政府組織、調查人權侵犯事件態度、歧視與社會虐待,以及勞工權益。

布林肯還強調,拜登政府已將人權置於美國國內和外交政策的中心,但也承認「面臨挑戰」。

布林肯最後表示,他不認為報告的發布會以某種方式「翻轉」,並發生有意義的變化,但這是持續參與,並試圖推動合作夥伴前進的有益一步。

