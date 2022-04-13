舊金山聯合校區今年減少2500多個學生

【KTSF 黃恩光報導】

加州公立學校近年流失大量學生，其中舊金山（三藩市）聯合校區，今年少了2500多個學生，校區學生總數跌破49000人，是多年來首次。

舊金山紀事報的報導指出，舊金山聯合校區今年流失2552個學生，佔學生總數接近5%，學生流失的數字是去年的兩倍有多。

不單是舊金山校區，整個加州自從疫情爆發以來，公立學校學生人數持續下降，有家長因為公校遲遲未恢復親身授課，而決定送子女到私立學校，也因為疫情期間大家開始遙距工作，加上加州生活指數高和樓價高，促使大量居民搬遷到其他生活指數較低的州。

學生人數減少會影響到州府對校區的撥款，以舊金山為例，州對每名學生的撥款大約1萬元，流失2千多個學生的話，就等於校區少了2千多萬元的撥款。

雖然州府因為疫情關係，今年不會按照學生人數而減少對各校區的撥款，但明年會怎樣仍然未知。

舊金山聯合校區下個學年面對超過1億元財政赤字，教委會需要決定如何應對，包括考慮減少教職員職位，而其他校區包括奧克蘭（屋崙）和Cupertino就決定關閉部分學校。

全加州公立學校學生人數今年減少了11萬人，是連續第五年出現下降，除了居民遷出加州之外，也與加州生育率持續下降有關。

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