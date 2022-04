舊金山聯合校區今年減少2500多個學生

【KTSF 黃恩光報導】

加州公立學校近年流失大量學生,其中舊金山(三藩市)聯合校區,今年少了2500多個學生,校區學生總數跌破49000人,是多年來首次。

舊金山紀事報的報導指出,舊金山聯合校區今年流失2552個學生,佔學生總數接近5%,學生流失的數字是去年的兩倍有多。

不單是舊金山校區,整個加州自從疫情爆發以來,公立學校學生人數持續下降,有家長因為公校遲遲未恢復親身授課,而決定送子女到私立學校,也因為疫情期間大家開始遙距工作,加上加州生活指數高和樓價高,促使大量居民搬遷到其他生活指數較低的州。

學生人數減少會影響到州府對校區的撥款,以舊金山為例,州對每名學生的撥款大約1萬元,流失2千多個學生的話,就等於校區少了2千多萬元的撥款。

雖然州府因為疫情關係,今年不會按照學生人數而減少對各校區的撥款,但明年會怎樣仍然未知。

舊金山聯合校區下個學年面對超過1億元財政赤字,教委會需要決定如何應對,包括考慮減少教職員職位,而其他校區包括奧克蘭(屋崙)和Cupertino就決定關閉部分學校。

全加州公立學校學生人數今年減少了11萬人,是連續第五年出現下降,除了居民遷出加州之外,也與加州生育率持續下降有關。

