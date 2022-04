舊金山重劃市參議會選區 可能分薄亞裔社區資源（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

本星期五,是舊金山(三藩市)重劃市參議會選區的期限,負責訂立重劃地圖的選區重劃委員會,上週末開會投票採用的重劃地圖一旦落實,就好可能會分薄亞裔社區本來就不足的資源。

舊金山每10年就會重劃市參議會選區,反映最新人口普查中得出的轉變,確保每個重劃的選區都有相近的人口數量,同時間盡量保留現有的社區。

選區重劃委員會於上週末的會議選出的地圖,就會分割開舊金山的亞裔社區,華裔選民教育委員會行政主任李志威表示,亞裔人口於幾個重劃的選區都有下降,而白人人口就有上升,例如包括華埠在內的第三區。

李志威說:「這可能會影響到華埠社區的選民,去投票選出一個亞裔的市參事代表他們。」

他認為,一張理想的重劃地圖,應該反映2020的人口普查結果,而不是背道而行。

李志威說:「2020的人口普查顯示,舊金山的白人人口下降,而亞裔人口上升,所以重劃的選區例如第三區,應該反映這個趨勢。」

他指出,重劃的選區,應該包括更多亞裔人口,以第三區為例,選區重劃後,有38.8%是華裔,比之前下跌了2.13%,意味少了約1600個華裔選民。

他表示,除了舊金山,南灣聖荷西都有類似的問題,市內有三成八亞裔人口,但市府中就完全沒有亞裔代表。

李志威指出,重劃選區的期限是本星期五,呼籲市民參與週三的重劃會議表達意見。

李志威說:「我們還有時間去參與選區重劃的,我們應該總動員到會議,去確保將來10年能夠有代表亞裔社區意願的選區。」

會議將於週三下午3點,在舊金山市府大樓408室舉行

