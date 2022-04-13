舊金山重劃市參議會選區 可能分薄亞裔社區資源（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

本星期五，是舊金山（三藩市）重劃市參議會選區的期限，負責訂立重劃地圖的選區重劃委員會，上週末開會投票採用的重劃地圖一旦落實，就好可能會分薄亞裔社區本來就不足的資源。

舊金山每10年就會重劃市參議會選區，反映最新人口普查中得出的轉變，確保每個重劃的選區都有相近的人口數量，同時間盡量保留現有的社區。

選區重劃委員會於上週末的會議選出的地圖，就會分割開舊金山的亞裔社區，華裔選民教育委員會行政主任李志威表示，亞裔人口於幾個重劃的選區都有下降，而白人人口就有上升，例如包括華埠在內的第三區。

李志威說：「這可能會影響到華埠社區的選民，去投票選出一個亞裔的市參事代表他們。」

他認為，一張理想的重劃地圖，應該反映2020的人口普查結果，而不是背道而行。

李志威說：「2020的人口普查顯示，舊金山的白人人口下降，而亞裔人口上升，所以重劃的選區例如第三區，應該反映這個趨勢。」

他指出，重劃的選區，應該包括更多亞裔人口，以第三區為例，選區重劃後，有38.8%是華裔，比之前下跌了2.13%，意味少了約1600個華裔選民。

他表示，除了舊金山，南灣聖荷西都有類似的問題，市內有三成八亞裔人口，但市府中就完全沒有亞裔代表。

李志威指出，重劃選區的期限是本星期五，呼籲市民參與週三的重劃會議表達意見。

李志威說：「我們還有時間去參與選區重劃的，我們應該總動員到會議，去確保將來10年能夠有代表亞裔社區意願的選區。」

會議將於週三下午3點，在舊金山市府大樓408室舉行

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