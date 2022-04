Santa Clara縣仇恨事件和疫情前相比顯著增加（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣的仇恨事件和疫情之前相比有顯著增加,地檢處透露,過去兩年起訴的仇恨罪案,比之前十年都來得高。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen透露,針對縣內的仇恨事件,在2020年對14人起訴,比他在2011年上任以來起訴的仇恨犯罪的總數都來得高,而在去年,更加對23人起訴仇恨罪,比前一年來得更高,去年的23宗起訴的案件中,其中9個受害人是亞裔。

事件包括有人被吐口水和被辱罵,有人在對女受害人性侵的時候說憎恨亞裔女子,還有針對亞裔女子的搶劫案。

Rosen表示,在仇恨犯罪中,因為嫌犯的動機起於對受害人族裔的憎恨,所以必須面對額外的刑罰。

Rosen說:「(仇恨犯罪)不單只是對受害人,如被吐口水或被攻擊的人是一個罪行,也是對受害人的社區是個罪行,因為我們知道恐懼散播得很快,要是一個人在Mountain View遇襲,整個灣區的華裔社區都會知道並關注,而仇恨犯罪也同樣對所有美國人和灣區居民犯錯,因為我們所有人都應該在法律下得到公平和受尊敬的待遇。」

Rosen補充,在法庭中會要求犯案人除了坐牢之外,也還需要在亞裔社區組織做社區服務,還有上課了解亞裔對美國的貢獻。

Rosen說:「我希望,今天對亞裔有歧見和憎恨的人,會學習並在未來成為一個可以替亞裔和他人站出來的人。」

Rosen表示,一些受害人因為感覺恥辱而沒有報案,或是以為警方不會認真處理,他指出,起訴的一些案件中,是目擊者打電話報警,所以也拍攝了這短片來提醒民眾舉報仇恨犯罪的重要性,和地檢處的認真態度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。