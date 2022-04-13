Santa Clara縣仇恨事件和疫情前相比顯著增加（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣的仇恨事件和疫情之前相比有顯著增加，地檢處透露，過去兩年起訴的仇恨罪案，比之前十年都來得高。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen透露，針對縣內的仇恨事件，在2020年對14人起訴，比他在2011年上任以來起訴的仇恨犯罪的總數都來得高，而在去年，更加對23人起訴仇恨罪，比前一年來得更高，去年的23宗起訴的案件中，其中9個受害人是亞裔。

事件包括有人被吐口水和被辱罵，有人在對女受害人性侵的時候說憎恨亞裔女子，還有針對亞裔女子的搶劫案。

Rosen表示，在仇恨犯罪中，因為嫌犯的動機起於對受害人族裔的憎恨，所以必須面對額外的刑罰。

Rosen說：「（仇恨犯罪）不單只是對受害人，如被吐口水或被攻擊的人是一個罪行，也是對受害人的社區是個罪行，因為我們知道恐懼散播得很快，要是一個人在Mountain View遇襲，整個灣區的華裔社區都會知道並關注，而仇恨犯罪也同樣對所有美國人和灣區居民犯錯，因為我們所有人都應該在法律下得到公平和受尊敬的待遇。」

Rosen補充，在法庭中會要求犯案人除了坐牢之外，也還需要在亞裔社區組織做社區服務，還有上課了解亞裔對美國的貢獻。

Rosen說：「我希望，今天對亞裔有歧見和憎恨的人，會學習並在未來成為一個可以替亞裔和他人站出來的人。」

Rosen表示，一些受害人因為感覺恥辱而沒有報案，或是以為警方不會認真處理，他指出，起訴的一些案件中，是目擊者打電話報警，所以也拍攝了這短片來提醒民眾舉報仇恨犯罪的重要性，和地檢處的認真態度。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。