調查報告直指俄軍犯戰爭罪行 蓄意攻擊平民

【有線新聞】

歐洲安全合作組織發表對俄烏戰事的獨立調查報告，範圍仍未包括較後期曝光的布恰事件，但已直指有人犯下戰爭罪行，主要在俄羅斯局部或完全控制的區域發生，有可信證據顯示最基本的人權受侵犯。雙方繼續在東部激戰，俄羅斯指在南部港口重鎮有大量烏克蘭士兵投降。

南部港口馬里烏波爾雖已處處頹垣敗瓦，但戰鬥持續。俄羅斯記者公開的航拍片段看到，坦克在廢墟中繼續發炮，俄方片段又指，烏軍一支海軍陸戰隊部隊逾千人投降，烏方未有確認是否有士兵投降，但指有部隊成員已與其他烏軍部隊匯合，又指俄方想搶佔南部的聚居地點，但並不成功，並在東部一些臨時佔據的地點，結集親俄人士組織民兵部隊。

另外有片段顯示，支援俄軍的車臣部隊在馬里烏波爾與烏方激烈槍戰。

歐洲安全合作組織完成對戰事的獨立調查及發表報告，直指俄方犯下戰爭罪行，又指俄軍部隊蓄意攻擊平民，以3月9日攻擊馬里烏波爾的孕婦兒童醫院為例，事前未有發出警告或公布限期，顯然違反《國際人道法》，相關責任人即犯下戰爭罪行，又指調查發現醫院並非如俄方指控當時是作軍事用途。

負責的專家並沒有實地調查，但透過公開的資訊及相關組織搜集證據。其他案例還涉及對和平示威者開槍，針對殺害、酷刑及強姦等行為，還有人被不當扣留或失蹤，24宗涉及地方官員，21宗涉及記者及公民組織人士。

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