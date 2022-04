調查報告直指俄軍犯戰爭罪行 蓄意攻擊平民

【有線新聞】

歐洲安全合作組織發表對俄烏戰事的獨立調查報告,範圍仍未包括較後期曝光的布恰事件,但已直指有人犯下戰爭罪行,主要在俄羅斯局部或完全控制的區域發生,有可信證據顯示最基本的人權受侵犯。雙方繼續在東部激戰,俄羅斯指在南部港口重鎮有大量烏克蘭士兵投降。

南部港口馬里烏波爾雖已處處頹垣敗瓦,但戰鬥持續。俄羅斯記者公開的航拍片段看到,坦克在廢墟中繼續發炮,俄方片段又指,烏軍一支海軍陸戰隊部隊逾千人投降,烏方未有確認是否有士兵投降,但指有部隊成員已與其他烏軍部隊匯合,又指俄方想搶佔南部的聚居地點,但並不成功,並在東部一些臨時佔據的地點,結集親俄人士組織民兵部隊。

另外有片段顯示,支援俄軍的車臣部隊在馬里烏波爾與烏方激烈槍戰。

歐洲安全合作組織完成對戰事的獨立調查及發表報告,直指俄方犯下戰爭罪行,又指俄軍部隊蓄意攻擊平民,以3月9日攻擊馬里烏波爾的孕婦兒童醫院為例,事前未有發出警告或公布限期,顯然違反《國際人道法》,相關責任人即犯下戰爭罪行,又指調查發現醫院並非如俄方指控當時是作軍事用途。

負責的專家並沒有實地調查,但透過公開的資訊及相關組織搜集證據。其他案例還涉及對和平示威者開槍,針對殺害、酷刑及強姦等行為,還有人被不當扣留或失蹤,24宗涉及地方官員,21宗涉及記者及公民組織人士。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。