南灣民宅黑人生命寶貴標語牌被破壞

上週南灣Palo Alto一名居民,在自家前院放置的Black Lives Matter黑人生命寶貴標語牌被人破壞,將「黑人」一詞改為「亞洲人」,警方正循仇恨犯罪方向調查。

案發現場位於Ventura社區Park Boulevard 3300號路段,上星期五,一名60多歲的婦女報警,指她家前院放置的Black Lives Matter黑人生命寶貴標語牌被人破壞,有人用膠水將一張寫有「亞洲人」字樣的紙,覆蓋「黑人」這個詞。

當事主試圖拿走這張紙時,發現膠水已經破壞了本來的標語牌。

警方表示,自從去年10月以來,這是該標語牌第三次被破壞,先前的兩宗案件都被警方記錄為仇恨事件。

警方懷疑三宗案件有可能相關,但不知道為什麼該住宅成為目標。

警方呼籲市民提供資料,電話是(650) 329-2413。

