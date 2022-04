【有線新聞】

紐約地鐵槍擊案,警方正式把懷疑涉案男子、62歲男子詹姆斯列為疑犯。

紐約警方公開更多詹姆斯的相關圖片,看到詹姆斯在地鐵出入口附近出沒,又指他涉嫌在車廂內開槍,導致10人嚴重受傷,呼籲公眾提供其行蹤。

當地傳媒發現,詹姆斯在個人影片頻道曾發布不少評論影片,其中一段提及烏克蘭戰事,指俄羅斯總統普京擁有核武,可為所欲為;又在一個月前公開片段,評論地鐵發生涉及露宿者的暴力罪案,表示想「殺盡所見一切」,批評市長亞當斯對露宿者的政策。

