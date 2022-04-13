身處紐約兩華裔談地鐵槍擊案當時情況

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紐約市Brooklyn地鐵站發生槍擊案，本台聯絡到身處當地的兩名華裔民眾，談他們觀察到的情況。

本來住在灣區的居民范先生，由於實習的原因去到紐約工作。

范先生說：「我上班和居住不是在那個地點，都在曼克頓，這事件在布魯克林區發生，因為早上那麼多人乘坐地鐵上班，在地鐵發生也十分可怕。」

范先生表示，他原本想到蘇活區理髮，髮型屋就提早關門，但他指除了髮型屋外，在蘇活區其他店舖都一切如常。

范先生說：「我想在布魯克林區就，會多很多（商店關門），在這一邊，我留意並不是太多店舖關門，我看到很多餐廳繼續有戶外用餐。」

而Simon的經歷就更加貼身和驚險。

Simon說：「事發的時候，還未到那兒，我沒有看到真正的事發經過，我是經過看到，我是坐在對頭車方向，我看到對面的列車停下來，地下有人受傷流血，和看到救護人員，而當時我們的列車就在月台停留了幾分鐘，當時聽到月台上有人說，有可疑的郵包在列車上，又聽到有人走了之類，那時的我感到很不安。」

Simon就指，他當時見到對面的列車已經空了，而當時列車的廣播只是說有列車冒煙，所以會有延遲，Simon就指他當時並未意識到有大事發生。

Simon說：「當列車開始啟動時，離開月台時，我便看到地下有血，和有一名男子倒地。」

他就覺得當時地鐵的廣播交待得不清楚和處理不好。

Simon說：「因為當時我已經聽到月台有人說，有可疑的郵包在列車上，那刻我就覺得是不應該，將我們盡快徹離該站。」

Simon指他女兒的學校位於布魯克林區，在案發後，校方要求學生不得離開校園。

Simon又就指在他下班後，交通網絡有很大影響，地鐵線路有多條關閉，而很多需要轉搭其他的交通工具。

他指有巴士甚至不停站，原因是已經坐滿人了。

Simon最後說，他要用更多的時間同繞路才安全回到家中。

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