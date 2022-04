身處紐約兩華裔談地鐵槍擊案當時情況

【KTSF】

紐約市Brooklyn地鐵站發生槍擊案,本台聯絡到身處當地的兩名華裔民眾,談他們觀察到的情況。

本來住在灣區的居民范先生,由於實習的原因去到紐約工作。

范先生說:「我上班和居住不是在那個地點,都在曼克頓,這事件在布魯克林區發生,因為早上那麼多人乘坐地鐵上班,在地鐵發生也十分可怕。」

范先生表示,他原本想到蘇活區理髮,髮型屋就提早關門,但他指除了髮型屋外,在蘇活區其他店舖都一切如常。

范先生說:「我想在布魯克林區就,會多很多(商店關門),在這一邊,我留意並不是太多店舖關門,我看到很多餐廳繼續有戶外用餐。」

而Simon的經歷就更加貼身和驚險。

Simon說:「事發的時候,還未到那兒,我沒有看到真正的事發經過,我是經過看到,我是坐在對頭車方向,我看到對面的列車停下來,地下有人受傷流血,和看到救護人員,而當時我們的列車就在月台停留了幾分鐘,當時聽到月台上有人說,有可疑的郵包在列車上,又聽到有人走了之類,那時的我感到很不安。」

Simon就指,他當時見到對面的列車已經空了,而當時列車的廣播只是說有列車冒煙,所以會有延遲,Simon就指他當時並未意識到有大事發生。

Simon說:「當列車開始啟動時,離開月台時,我便看到地下有血,和有一名男子倒地。」

他就覺得當時地鐵的廣播交待得不清楚和處理不好。

Simon說:「因為當時我已經聽到月台有人說,有可疑的郵包在列車上,那刻我就覺得是不應該,將我們盡快徹離該站。」

Simon指他女兒的學校位於布魯克林區,在案發後,校方要求學生不得離開校園。

Simon又就指在他下班後,交通網絡有很大影響,地鐵線路有多條關閉,而很多需要轉搭其他的交通工具。

他指有巴士甚至不停站,原因是已經坐滿人了。

Simon最後說,他要用更多的時間同繞路才安全回到家中。

