灣區經過上星期的熱浪,本星期氣溫回落,這兩天亦會有幾陣驟雨,但對加州的乾旱就幫助不大。

國家氣象局預測,灣區星期三晚直至星期四下午會有雨,預料北灣雨勢最大,有4分1吋至半吋的降雨量,舊金山(三藩市)及中半島就會有約4分1吋的降雨量,東灣及南灣雨勢就較小,亦都預料星期六早上會有幾陣雨。

氣象學家表示,上星期與本星期氣溫反差十分大,是因為上週的熱浪受一股高氣壓影響,而本週就有一股低氣壓,再加上吹西北風,所以氣溫轉涼亦比較大風。

