Kmart敵不過同行競爭 將只剩3間分店

April 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Phillip Pessar / CC BY 2.0)

【KTSF 張擎鳳報導】

曾經輝煌一時的Kmart店，因為敵不過同行競爭，而很快就只剩有3間分店。

位於新澤西州Avenel的Kmart店，將會在星期六永久關閉，此後美國將只剩下三間Kmart店，地點是新澤西州Westwood、邁阿密和紐約的Bridgehampton。

Kmart曾經是對美國有強大影響力的企業，在全國擁有超過2000間分店，但抵擋不住Walmart、Target和亞馬遜的強力競爭，而於2002年申請破產保護．

幾年後由一個對沖基金的高層買下，同Sears百貨公司合併，當時新業主曾有雄心壯志，恢復這兩個零售業巨頭的光輝，但碰上金融海嘯後的經濟衰退，以及Amazon的崛起，最終在2018年Sears控股公司也要申請破產保護。

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