Kmart敵不過同行競爭 將只剩3間分店

【KTSF 張擎鳳報導】

曾經輝煌一時的Kmart店,因為敵不過同行競爭,而很快就只剩有3間分店。

位於新澤西州Avenel的Kmart店,將會在星期六永久關閉,此後美國將只剩下三間Kmart店,地點是新澤西州Westwood、邁阿密和紐約的Bridgehampton。

Kmart曾經是對美國有強大影響力的企業,在全國擁有超過2000間分店,但抵擋不住Walmart、Target和亞馬遜的強力競爭,而於2002年申請破產保護.

幾年後由一個對沖基金的高層買下,同Sears百貨公司合併,當時新業主曾有雄心壯志,恢復這兩個零售業巨頭的光輝,但碰上金融海嘯後的經濟衰退,以及Amazon的崛起,最終在2018年Sears控股公司也要申請破產保護。

