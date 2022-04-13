美國消費物價指數3月急升8.5% 通脹升幅40年來最大（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

反映通脹情況的消費物價指數（CPI）3月份急升至8.5%，通脹升幅是40年來最大。

聯邦勞工部週二公佈消費物價指數，3月份升至8.5%，這個通脹升幅是40年來最大，反映出供應鏈受到干擾，以及供應短缺問題已經對經濟造成壓力，這個CPI指數2月份是7.9%。

數據指出，造成這個通脹主要是由食品、住所和汽油上漲所帶動，其中汽油售價按月飆升18.3%，佔了這個CPI成份超過一半，機票價格也按月上升超過一成，比一年前更上漲接近兩成半，因為飛機燃料成本漲價，以及對航空旅遊的需求急升所致。

就算扣除波幅較大的食品和能源項目之後，核心CPI指數按月也上升6.5%，也是40年來最高。

聯儲局官員認為，當前的急務就是要控制通脹，因此市場預料，聯儲局下月初開會時，可能會加息半厘，以及更積極收緊貨幣政策。

另外，環保局計劃簽署緊急解禁令，容許今個夏天出售E15混合汽油，期望可以將每加侖汽油售價降低10仙，這種混合汽油的乙醇含量高達15%，現時大多數汽油中的乙醇含量是10%，不過能源專家認為，拜登政府此舉對紓緩汽油售價幫助不大。

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