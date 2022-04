美國消費物價指數3月急升8.5% 通脹升幅40年來最大（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

反映通脹情況的消費物價指數(CPI)3月份急升至8.5%,通脹升幅是40年來最大。

聯邦勞工部週二公佈消費物價指數,3月份升至8.5%,這個通脹升幅是40年來最大,反映出供應鏈受到干擾,以及供應短缺問題已經對經濟造成壓力,這個CPI指數2月份是7.9%。

數據指出,造成這個通脹主要是由食品、住所和汽油上漲所帶動,其中汽油售價按月飆升18.3%,佔了這個CPI成份超過一半,機票價格也按月上升超過一成,比一年前更上漲接近兩成半,因為飛機燃料成本漲價,以及對航空旅遊的需求急升所致。

就算扣除波幅較大的食品和能源項目之後,核心CPI指數按月也上升6.5%,也是40年來最高。

聯儲局官員認為,當前的急務就是要控制通脹,因此市場預料,聯儲局下月初開會時,可能會加息半厘,以及更積極收緊貨幣政策。

另外,環保局計劃簽署緊急解禁令,容許今個夏天出售E15混合汽油,期望可以將每加侖汽油售價降低10仙,這種混合汽油的乙醇含量高達15%,現時大多數汽油中的乙醇含量是10%,不過能源專家認為,拜登政府此舉對紓緩汽油售價幫助不大。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。