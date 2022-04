【KTSF】

紐約地鐵大規模槍擊案發生後,灣區的大眾運輸系統也提高警覺,要確保乘客的安全。

灣區多個大眾運輸系統表示,在紐約地鐵槍擊案發生後,已經升級保安措施。

南灣交通局VTA即日起的整個星期,會加派警力巡邏,並隨機帶著能辨別爆炸裝置氣味的警犬在車站和車廂內巡邏。

當局表示,並未收到任何有關安全的威脅,但希望這些措施讓乘客放心。

VTA警員Tyrone Monroe說:「我們會竭盡所能做好每日運作,我們有警員在此走路巡邏,如我所說還有K9特勤隊確保,這些行經的列車,都能夠做到最好保持安全。」

灣區捷運(BART)也同樣保安升級,在舊金山市政中心車站見到警力增加。

捷運警察局表示,週二所有人力都重新分配,用來巡邏車廂的安全。

