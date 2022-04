報導指灣區今年個人必要消費較兩年前多4千多元

【KTSF 尹晉豪報導】

過去一年通貨膨脹快速飆升,食品、汽油、住房和其他必需品的成本,繼續擠壓了美國消費者,勞工部表示,全國3月份的消費者價格指數比去年同期上漲了8.5%,這是自1981年12月以來最大的同比漲幅。

物價指數上漲原因,主要是俄羅斯入侵烏克蘭,導致能源成本上升,政府報告還顯示,2月至3月通脹率上升1.2%,高於1月至2月的0.8%。

3月份的數據首次反映了俄羅斯入侵烏克蘭後,汽油價格的全面飆升,莫斯科的襲擊引發了西方對俄羅斯經濟的制裁,並擾亂了全球食品和能源市場。

根據AAA美國汽車協會的數據,全國一加侖汽油的平均價格已經高過4元,比一年前上漲了43%,而在灣區,每加侖6元的油價,相信對於消費者構成不少壓力。

舊金山紀時報對消費者價格指數數據分析顯示,灣區的個人每年在主要商品和服務上,例如食品、日用品、交通和醫療保健上的支出,將比兩年前多出大約4,400元。

根據勞工統計局的數據,今年2月份,舊金山都會區的商品和服務價格,比去年同期上漲5.2%。

與此同時,美國整體的通貨膨脹率就更高,商品和服務價格上漲了7.9%。

非牟利組織「消費者觀察」的總裁Jamie Court表示,普通消費者會感受到這種影響,他又指,加州房價如此之高,灣區已是一個令市民負擔不起的”危機中心”。

在2019年至2020年,舊金山都會區的家庭估計平均每年花費大約是91,700元,而從去年2月到今年,最大的價格漲幅是來自運輸類別,上漲了16.5%,每年的總漲幅約為1,830元。

在該類別中,支出增幅最大的是汽車燃料,達到36%,二手車和貨車的價格同比上漲40%,而食品價格同比就上漲9%,導致年均支出增加超過1,000元。

肉類、家禽、魚類和雞蛋上漲11%,奶類製品上漲9%。

根據舊金山都會區的消費者價格指數,水果和蔬菜在過去一年中增長了7%。

「消費者觀察」組織的總裁Jamie Court表示,情況不可持續的,立法者需要做更多工作,例如通過對低薪工人提供免稅或其他方式減輕其負擔。

他同時擔心由於生活成本飆升,會有更多人離開加州,他建議更好地重新分配加州的財富,並鼓勵低收入居民留下來。

他又說,消費者最終會開始減少支出,尤其是在旅遊和高科技的產品上。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。