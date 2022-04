華盛頓州西部下大雪造成交通事故 不少人要在山頂旅館過夜

【KTSF 張擎鳳報導】

華盛頓州西部落大雪造成交通事故,令公路上不少人要在山頂旅館過夜。

星期天早上,大雪落在Cascades,令到穿越Cascades的司機很難駕駛,預期當地週一繼續落大雪。

Tania Salazar是化妝師,剛在Cle Elum完成一項婚禮工作,在路上被困,她因此不得不把車停在Snoqualmie山口的山頂旅館過夜。

記者與其他幾個也在山頂旅館過夜的人交談,因為本週末,在春季初出現了不尋常的寒冷天氣。

Huntsberger一家正要回家時,停下來加油和買零食,並說4月份在這裡看到這場大雪很奇怪。

Huntsberger說:「下雪了,出乎意料地有點雨,我們今天早上醒來時沒想到會下雪,所以我想這對我們來說也是一個驚喜。」

在I-90州際公路向東行駛時,當接近Snoqualmie山口的西峰時,早上有少量交通,而一些州巡邏車正在努力地將一些被困住的汽車救出來。

