舊金山租戶可與鄰居成立租戶聯盟保障權利（視頻）

全國首個租戶權利保護法,名為Union At Home的法例,週一在舊金山(三藩市)實施,市內的租戶可以與鄰居成⽴租戶聯盟,租戶權利將會受到保障。

週一租戶、勞工領袖、舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)和市參事陳詩敏(Connie Chan)慶祝這條條例生效。

新租戶法例之下,如果你的⼤樓是私⼈經營的住房,並擁有五個或以上獨⽴單位,根據新法例,你和你的鄰居可依法成⽴租客聯會,相關程序⾮常簡單,只需要向房東提交多數即半數+1已⼊住單位簽名請願。

新法例也將會擴⼤租客權利,允許租客在⼤樓內逐戶敲門拜訪,在大樓的公共區域或他們所居住單位內舉辦會議,以及邀請⾮住客⽀持⼈⼠在⼤樓內舉⾏外展活動。

租客聯會有權向房東申請會⾯,⾃⾏決定誰出席及代表。

所有這些新權利和保護,會被歸類為正規住房服務,租客聯會可能交涉的問題包括建築維護以及安保、建設項⽬和噪音、租⾦⽔平等等。

最重要的是,如果你們的房東違反了這些權利或保護中的任何一項,那麼租客有權要求減免租金,租客聯會更可以提出集體減租,而不需經過冗長的民事訴訟程序。

租客Madelyn McMillian說:「有組織的權利、聯合鄰居,一起坐下談,找出物業的確實狀況,而不覺得會受斥責或怕通知所有人,甚至在大堂開會也沒任何影響,我認為這項法例是好事。」

