俄軍被指在烏克蘭馬里烏波爾使用化學武器

【KTSF 韓千繪報導】

美國國防部關注到有報導指控,俄軍在烏克蘭南部城市馬里烏波爾使用化學武器,烏克蘭就指控俄軍在當地虐殺平民,與數以萬計的人死亡,當地到了決戰的時刻,而烏軍已經用到最後一批彈藥。

受到俄軍圍困的馬里烏波爾,一直不斷有激戰,全市幾乎已經成為廢墟,防守當地47日的烏克蘭第36海軍陸戰營週一在Facebook發聲明表示,他們即將用盡彈藥,面臨決一死戰的局面,他們的兵團已經一半人陣亡,餘下的士兵以及市民,只要有手有腳都會去同敵人搏鬥.

烏克蘭總統澤連斯基向南韓國會發言,就指在馬里烏波爾有數以萬計的民眾死亡,俄軍對當地的攻擊並未停止.

烏克蘭的人權團體則指,俄軍在當地虐殺平民,英國的軍事情報就指,俄軍在馬里烏波爾使用白磷彈,國際法禁止向平民使用這種可以燒入骨頭的武器.

此外,也有有報導指控俄軍部隊在烏克蘭南部城市馬里烏波爾,使用多種用來控制暴亂的防暴化學劑,當中包括與化學劑混合使用的催淚氣體.

美國國防部週一發表聲明說,美國會非常關注俄軍使用化學武器的事,當局會密切留意情況。

另外,奧地利總理表示,週一他與俄羅斯總統普田面對面會談了75分鐘,他形容這次不是友好會談,而是要讓俄羅斯知道,外邊的世界對這場戰爭的看法。

他透露在會談中,他有提及俄軍在烏克蘭攻勢中的暴行,他直指俄軍犯下戰爭罪行,並且表示必須要有人負上責任。

奧地利總理總結會面時,對前景並不樂觀,他相信俄軍在烏克蘭是有備而戰。

奧地利是歐盟成員國,但向來保持中立,也沒有加入北約,不過今次都譴責俄國,同時也支持歐盟對俄國實施制裁,即使奧地利仍倚賴俄國的能源。

