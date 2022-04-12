俄軍被指在烏克蘭馬里烏波爾使用化學武器

April 12, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Ukrainian State Emergency Service)

【KTSF 韓千繪報導】

美國國防部關注到有報導指控，俄軍在烏克蘭南部城市馬里烏波爾使用化學武器，烏克蘭就指控俄軍在當地虐殺平民，與數以萬計的人死亡，當地到了決戰的時刻，而烏軍已經用到最後一批彈藥。

受到俄軍圍困的馬里烏波爾，一直不斷有激戰，全市幾乎已經成為廢墟，防守當地47日的烏克蘭第36海軍陸戰營週一在Facebook發聲明表示，他們即將用盡彈藥，面臨決一死戰的局面，他們的兵團已經一半人陣亡，餘下的士兵以及市民，只要有手有腳都會去同敵人搏鬥．

烏克蘭總統澤連斯基向南韓國會發言，就指在馬里烏波爾有數以萬計的民眾死亡，俄軍對當地的攻擊並未停止．

烏克蘭的人權團體則指，俄軍在當地虐殺平民，英國的軍事情報就指，俄軍在馬里烏波爾使用白磷彈，國際法禁止向平民使用這種可以燒入骨頭的武器．

此外，也有有報導指控俄軍部隊在烏克蘭南部城市馬里烏波爾，使用多種用來控制暴亂的防暴化學劑，當中包括與化學劑混合使用的催淚氣體．

美國國防部週一發表聲明說，美國會非常關注俄軍使用化學武器的事，當局會密切留意情況。

另外，奧地利總理表示，週一他與俄羅斯總統普田面對面會談了75分鐘，他形容這次不是友好會談，而是要讓俄羅斯知道，外邊的世界對這場戰爭的看法。

他透露在會談中，他有提及俄軍在烏克蘭攻勢中的暴行，他直指俄軍犯下戰爭罪行，並且表示必須要有人負上責任。

奧地利總理總結會面時，對前景並不樂觀，他相信俄軍在烏克蘭是有備而戰。

奧地利是歐盟成員國，但向來保持中立，也沒有加入北約，不過今次都譴責俄國，同時也支持歐盟對俄國實施制裁，即使奧地利仍倚賴俄國的能源。

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