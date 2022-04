【KTSF】

舊金山加大的亞裔健康研究院,將在4月27日舉行新冠肺炎社區論壇。

這場社區論壇,將以線上方式以英語和粵語舉行,時間是下午5點至6點半,主題是新冠肺炎相關的神經系統和長期後果,必須預先登記。

要登記的觀眾,請瀏覽:https://bit.ly/townhallapr27

