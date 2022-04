舊金山發生多宗搶劫案 多名受害人是亞裔（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)週末發生不少搶劫案,其中部分案件的受害人是亞裔,其中包括有人打破車窗,搶劫一名亞裔男人,另外又有童黨在一個購物中心搶劫兩個亞裔少年男女。

舊金山警方表示,週日傍晚6時左右,一名警員到20 Ave 3200號路段,Stonestown購物中心裡面處理一宗打鬥事件,後來Taraval警察分局的警員也接報抵達現場。

其中一名受害人表示,他們被三個少年襲擊和搶劫,警方後來在附近拘捕了兩個未成年少年,將他們送到少年拘留所,兩名亞裔受害人送院接受治療後已經出院。

週日早上10點幾,田德隆區Leavenworth夾Ellis街,一個30歲左右的非洲裔男人搶劫一名70歲亞裔老翁,搶走現金和手機之後,還把事主推在地上,事主受傷,但沒有生命危險,賊人仍然在逃。

星期六凌晨一點半,Taraval分局警員到Taraval街800號路段夾19 Ave處理一宗持槍案件,事主表示,他與一個不認識的亞裔男人發生爭執,亞裔男人用槍柄擊打事主,然後駕駛一輛黑色房車逃走。

上星期五早上11點半左右,金門公園裡面,Bowling Green Drive夾Nancy Pelosi Drive發生搶劫案,亞裔男事主坐在汽車裡面,一個非洲裔匪徒打爛前面乘客座位的車窗,然後從座位上搶走事主的財物,事主想奪回財物但不成功。

匪徒得手之後,坐一輛另一個匪徒開車接應的銀色房車逃走。

