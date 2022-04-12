舊金山發生多宗搶劫案 多名受害人是亞裔（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）週末發生不少搶劫案，其中部分案件的受害人是亞裔，其中包括有人打破車窗，搶劫一名亞裔男人，另外又有童黨在一個購物中心搶劫兩個亞裔少年男女。

舊金山警方表示，週日傍晚6時左右，一名警員到20 Ave 3200號路段，Stonestown購物中心裡面處理一宗打鬥事件，後來Taraval警察分局的警員也接報抵達現場。

其中一名受害人表示，他們被三個少年襲擊和搶劫，警方後來在附近拘捕了兩個未成年少年，將他們送到少年拘留所，兩名亞裔受害人送院接受治療後已經出院。

週日早上10點幾，田德隆區Leavenworth夾Ellis街，一個30歲左右的非洲裔男人搶劫一名70歲亞裔老翁，搶走現金和手機之後，還把事主推在地上，事主受傷，但沒有生命危險，賊人仍然在逃。

星期六凌晨一點半，Taraval分局警員到Taraval街800號路段夾19 Ave處理一宗持槍案件，事主表示，他與一個不認識的亞裔男人發生爭執，亞裔男人用槍柄擊打事主，然後駕駛一輛黑色房車逃走。

上星期五早上11點半左右，金門公園裡面，Bowling Green Drive夾Nancy Pelosi Drive發生搶劫案，亞裔男事主坐在汽車裡面，一個非洲裔匪徒打爛前面乘客座位的車窗，然後從座位上搶走事主的財物，事主想奪回財物但不成功。

匪徒得手之後，坐一輛另一個匪徒開車接應的銀色房車逃走。

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