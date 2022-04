【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣計劃在三年內,大幅增加電動汽車充電站設施。

這裡是San Mateo市Target停車場的電動汽車充電站,有十多個充電樁。

San Mateo縣提出一項大膽的計劃,希望在三年內增加兩倍的電動汽車,四倍的充電樁,也就是從現有的兩千個充電樁增加到八千個。

為了達到這個目標,該縣所屬的電力供應商Peninsula Clean Energy將提供100萬美元,幫助電動汽車勞動力發展和培訓,以支持電動汽車和充電基礎設施。

San Mateo縣議員David Canepa說,舊金山和San Mateo縣是全國減少溫室氣體排放的領導者。

舊金山市長布里德上星期宣布一項獎勵計畫,為了擴充該市的充電站,符合資格的建築計畫,可獲得超過12萬元的獎勵。

