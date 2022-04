【有線新聞】

費城因應近日確診宗數急升,下周一恢復室內口罩令,成為首個重推口罩令的主要城市。

衛生官員指,費城今個月起新增確診宗數急升超過五成,相信是因為目前流行的Omicron BA.2變種病毒傳播力較強,為了預防更多入院重症和死亡病例,決定恢復室內口罩令。

當地最近平均每日新增140宗確診,仍然留院的患者少過50人。費城所在的賓夕法尼亞州,上星期的新增病例較之前增加近七成,成為全國傳染率最快的10個州之一。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。