PG&E就加州兩宗山火同意付5,500萬元與當局和解

【KTSF 張麗月報導】

針對加州兩宗大山火,太平洋煤電公司(PG&E)與當局達成和解,同意支付5,500萬元,以避免六個縣就這些山火對PG&E提出刑事檢控,但PG&E沒有承認做錯。

加州兩宗大山火,去年的Dixie山火,以及2019年Sonoma縣的Kincade山火,PG&E與檢控官達成和解,同意支付5,500萬元,以換取當局不向PG&E提出刑事起訴。

今次和解可以加快賠償給數以百計的災民,它們的房屋被山火摧毀,PG&E同時也必須接受一個獨立監管機構的五年監察。

去年7月中發生的Dixie山火,在多個縣燒毀接近100萬英畝林木,摧毀過千間房屋,這宗山火,PG&E已經與多個縣的地檢官達成和解。

至於2019年的Kincade山火,Sonoma縣的檢控官就在去年對PG&E提出刑事檢控,根據和解協議,控方同意撤銷33項刑事控罪,這場山火導致六名消防員受傷,以及山火釋放出的濃煙灰塵危害到公眾衛生。

消防當局說是由於輸電纜引起山火,令到接近十萬人要撤離家園,也是該縣歷來最大規模的疏散。

PG&E在過去五年被指控要對超過30宗山火負責,共摧毀超過2.3萬間房屋和商業,共造成超過100人死亡。

PG&E以前已經與山火受害人達成和解,必須賠償超過255億元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。