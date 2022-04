【KTSF】

灣區各地許多民眾週一都感受到了強風的威力,強風在部分地區造成災情,包括在Palo Alto就發生大樹被風吹倒並壓壞車輛的事件。

畫面上的汽車損毀嚴重,這是被大樹壓到所導致。

週一下午3點多,位於Palo Alto市Emerson街夾Homer Ave路口,靠近Whole Foods超市對面,一棵大樹被風吹倒並被連根拔起,壓到停在街上的兩輛汽車,其中一輛車的後車廂玻璃被砸碎,所幸事件中無人受傷。

另一方面,南舊金山市也發生電線杆被風砸落,地點在該市Harbor Way 100號街區,事件導致街道封閉,附近住戶的暫時停電。

