【有線新聞】

美國紐約地鐵發生槍擊案,並傳出曾發生爆炸及發現爆炸裝置。初步消息指有13人受傷。

網上流傳影片及相片,看到地鐵站內有多人倒臥地上,又看到現場有煙霧。消防部門則指,接報現場發現多個爆炸裝置,警方調派爆炸品處理人員到場。

有報道指,當地周二早上約8時半,布魯克林區第36街地鐵站,突然有人開槍令多人受傷,又傳出爆炸聲。據報疑犯當時身穿工人服裝,與鐵路員工的衣著相近。

另外有消息指,其中一條列車線的下一個車站、在第25街交界,亦有人中槍。

