美國通脹高企 醫療保健成本也上升（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

美國40年來最高的通脹，在燃料和食品等方方面給民眾帶來了影響，同時醫療保健成本也在上升。

Olga和Kevin Mcgarity兩人在計算四年的醫療費用，他們都為高昂的醫療費用頭疼不已。

Kevin說：「我有二型糖尿病、高血壓、高膽固醇，我還有癌症，不過現在是緩解期。」

Olga說：「我得了甲狀腺癌，幾乎一直都在看醫生。」

聯邦醫療保險並不涵蓋他們需要的所有藥物和就診費用，雖然私人保險可以支付剩餘部分，但需要自己支付保險費用。

Olga說：「過去四年每年的平均費用為37,000美元。」

目前美國人面臨的最大問題之一，是通貨膨脹和不斷上漲的生活成本，58%的人擔心不知如何支付意外的醫療費用，這是他們最關心的問題。

Olga說：「這將花費我們畢生的積蓄。」

他們用信用卡支付醫療賬單，這令他們負債7萬元，為了生存他們不得不這麼做。

Olga說：「我每晚都睡不著，因為最終我們會變得一貧如洗，這可能是最難的事情，我沒法給兒子留下任何東西。」

有51%的美國人表示，由於費用原因，他們在過去一年中已經推遲或取消就醫。

為此有一些診所，致力於為低收入的患者提供服務。

醫護師Tarik Khan說：「生活成本在上升，藥物成本也在上升，但他們並沒有賺到更多的錢來補足，甚至難以維持生計，現狀只會造成身體健康問題更差。」

這就是為什麼診所的大廳裡設置的這個食品儲藏室，在過去的一年裡，人們使用得更加頻繁了。

為什麼越來越多的病人進來使用食品儲藏室？

Khan說：「我認為隨著成本的增加，患者自己更難以買得起食物。」

通貨膨脹是拜登總統面臨的關鍵問題，政府正試圖通過限製藥物，比如胰島素之類藥物的價格，來讓醫療保健變得更可以負擔，這將立即為像Kevin這樣的數百萬美國人帶來幫助。

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