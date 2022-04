美國通脹高企 醫療保健成本也上升（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

美國40年來最高的通脹,在燃料和食品等方方面給民眾帶來了影響,同時醫療保健成本也在上升。

Olga和Kevin Mcgarity兩人在計算四年的醫療費用,他們都為高昂的醫療費用頭疼不已。

Kevin說:「我有二型糖尿病、高血壓、高膽固醇,我還有癌症,不過現在是緩解期。」

Olga說:「我得了甲狀腺癌,幾乎一直都在看醫生。」

聯邦醫療保險並不涵蓋他們需要的所有藥物和就診費用,雖然私人保險可以支付剩餘部分,但需要自己支付保險費用。

Olga說:「過去四年每年的平均費用為37,000美元。」

目前美國人面臨的最大問題之一,是通貨膨脹和不斷上漲的生活成本,58%的人擔心不知如何支付意外的醫療費用,這是他們最關心的問題。

Olga說:「這將花費我們畢生的積蓄。」

他們用信用卡支付醫療賬單,這令他們負債7萬元,為了生存他們不得不這麼做。

Olga說:「我每晚都睡不著,因為最終我們會變得一貧如洗,這可能是最難的事情,我沒法給兒子留下任何東西。」

有51%的美國人表示,由於費用原因,他們在過去一年中已經推遲或取消就醫。

為此有一些診所,致力於為低收入的患者提供服務。

醫護師Tarik Khan說:「生活成本在上升,藥物成本也在上升,但他們並沒有賺到更多的錢來補足,甚至難以維持生計,現狀只會造成身體健康問題更差。」

這就是為什麼診所的大廳裡設置的這個食品儲藏室,在過去的一年裡,人們使用得更加頻繁了。

為什麼越來越多的病人進來使用食品儲藏室?

Khan說:「我認為隨著成本的增加,患者自己更難以買得起食物。」

通貨膨脹是拜登總統面臨的關鍵問題,政府正試圖通過限製藥物,比如胰島素之類藥物的價格,來讓醫療保健變得更可以負擔,這將立即為像Kevin這樣的數百萬美國人帶來幫助。

