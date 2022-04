烏克蘭馬里烏波爾市長稱逾萬平民戰事中死亡

【有線新聞】

烏克蘭戰事持續超過一個半月,被俄軍猛攻的馬里烏波爾,市長稱有超過一萬名平民死亡,親俄武裝警告可能會使用化武,留守馬里烏波爾的部隊聲稱,三名士兵出現中毒徵狀,總統澤連斯基表示非常關注。

被俄軍圍攻多時的烏克蘭南部港口馬里烏波爾,已經面目全非。俄軍自出兵初期,已揮軍這個頓巴斯地區的戰略重鎮,但久久未能攻下。當地市長指已有過萬平民死亡,估計數字最終會升穿二萬,他批評俄軍封鎖人道救援進入市內,又運來流動火化車輛燒屍,企圖掩蓋痕跡。

烏克蘭部隊「阿速營」發放片段,指擊中俄軍坦克,「阿速營」仍然留守當地抵抗,若馬里烏波爾失陷,俄羅斯就可連接所控制的克里米亞及頓巴斯地區。

烏克蘭總統澤連斯基指,數以萬計俄軍已集結東部,重整和發動新一輪攻擊,美國官員亦指俄軍在頓巴斯集結軍力,部分身處白俄的俄軍已前往當地。

俄羅斯總統普京早前任命德沃爾尼科夫將軍,負責指揮頓巴斯地區新一輪攻勢,分析相信是要在下月9日、俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日前取得一定戰果,美國認為他將採取更為血腥的戰略。

頓巴斯地區親俄武裝警告,可能會使用化武對付留守馬里烏波爾的人,「阿速營」聲稱有三名士兵出現被化武攻擊中毒徵狀,但無大礙。

澤連斯基則指非常關注,反映俄軍侵略愈見猛烈,呼籲歐盟盡快推出新一輪更嚴厲的制裁,尤其要禁制入口俄羅斯石油,否認一切的制裁對俄羅斯來說都是微不足道。

