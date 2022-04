華裔工程師焦龍參選加州眾議員選舉（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔工程師焦龍3月登記參選代表矽谷的26選區加州眾議員選舉。

焦龍在週末舉行籌款會,與選民座談闡述參選理念,現年48歲的焦龍,在中國完成高等教育,來美留學畢業後,目前在微軟擔任軟體工程師,讓他決定出來參選的原因是,他覺得加州的民主正在墮落,政客無法真正代表民意。

焦龍說:「我認為現在的加州,不管是加州或其他的民選代表們,並不能代表真正的民意,他們基本上都是按照特別利益,或者是他們自己黨派的利益來進行投票,他們都忽略了所有選民的呼聲。」

焦龍提出民主2.0的競選主張,要利用他自己所研發的一套投票系統,讓選民隨時參與投票而統計出民意,議員們的得票則以選區的選民投票結果為依歸,這樣才能真正做到人民當家作主。

焦龍說:「26選區是灣區硅谷核心,我們很多人都是從事高科技,我們看到很多各種各樣升級,比如硬件跟軟件,但是我希望大家跟我一起升級民主制度。」

焦龍住在Cupertino,加州選區重新劃分後,26選區包括Sunnyvale、Cupertino、Santa Clara及部份的聖荷西。

代表第28選區的現任州眾議員羅達倫(Evan Low)宣布另闢戰場,將參選第26選區,沒有從政經驗的焦龍,如何挑戰羅達倫呢?

焦龍說:「我發現選民聽到我的信息之後,聽到了我的主張之後,他們都非常喜歡,我的主要問題是,如何把我的信念傳達出去,能夠讓選民都知道我是真正代表選民。」

