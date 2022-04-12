華裔工程師焦龍參選加州眾議員選舉（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔工程師焦龍3月登記參選代表矽谷的26選區加州眾議員選舉。

焦龍在週末舉行籌款會，與選民座談闡述參選理念，現年48歲的焦龍，在中國完成高等教育，來美留學畢業後，目前在微軟擔任軟體工程師，讓他決定出來參選的原因是，他覺得加州的民主正在墮落，政客無法真正代表民意。

焦龍說：「我認為現在的加州，不管是加州或其他的民選代表們，並不能代表真正的民意，他們基本上都是按照特別利益，或者是他們自己黨派的利益來進行投票，他們都忽略了所有選民的呼聲。」

焦龍提出民主2.0的競選主張，要利用他自己所研發的一套投票系統，讓選民隨時參與投票而統計出民意，議員們的得票則以選區的選民投票結果為依歸，這樣才能真正做到人民當家作主。

焦龍說：「26選區是灣區硅谷核心，我們很多人都是從事高科技，我們看到很多各種各樣升級，比如硬件跟軟件，但是我希望大家跟我一起升級民主制度。」

焦龍住在Cupertino，加州選區重新劃分後，26選區包括Sunnyvale、Cupertino、Santa Clara及部份的聖荷西。

代表第28選區的現任州眾議員羅達倫（Evan Low）宣布另闢戰場，將參選第26選區，沒有從政經驗的焦龍，如何挑戰羅達倫呢？

焦龍說：「我發現選民聽到我的信息之後，聽到了我的主張之後，他們都非常喜歡，我的主要問題是，如何把我的信念傳達出去，能夠讓選民都知道我是真正代表選民。」

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