美國兒科學會的數據顯示,全美兒童中的新冠病例持續下降。

美國兒科學會表示,上週兒童病例比一周前下降了接近1%,但是截至上周為止,全美仍有將近2萬6千名兒童新冠檢測呈陽性,佔總體染疫病例的17%,比一周前略高。

兒童病例中,住院和死亡率都很低。

根據疾控中心(CDC)的數據,美國有1,500名兒童由於感染新冠病毒死亡。

