美國2月消費者債務躍升至十年來最高水平

【KTSF 張擎鳳報導】

新數據顯示，在2月份，消費者債務躍升至十年來最高的水平。

信用卡消費正飆升至創紀錄的高點，聯儲局最新數據顯示，在2月份美國民眾的信用卡債務增加近420億，是十年來最高，包括信用卡在內等循環信貸，增幅近21%。

專家表示，利率上升導致借貸成本也攀升，因此可能會令你的咭數增加。

信用修補公司Credit Versio首席品牌總監David Michalek說：「我知道這是說易行難，付清那些信用卡賬單，並持續清數。」

Michalek說，美國飆升的通貨膨脹正在推高債務。

美國的家庭儲蓄用盡，更多消費者於是轉為使用信用卡來應對百物騰貴，Michalek建議你利用這段時間重新思考，和重新構建你的預算，想辦法更負責任地使用信用卡。

Michalek說：「可以的話請嘗試把信用卡用作現金，每月還清信用卡債務。」

另一個提示是，考慮將你的所有卡數合併到一張信用卡上。

最後的提示是，考慮使用您的飛行里數和積分來償還信用卡債務。

Oxygen Financial財務專家Ted Jenkin說：「今天的這些積分，一年後通貨膨脹上升8%，一年後它們的價值將減少8%。」

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