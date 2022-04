美國2月消費者債務躍升至十年來最高水平

【KTSF 張擎鳳報導】

新數據顯示,在2月份,消費者債務躍升至十年來最高的水平。

信用卡消費正飆升至創紀錄的高點,聯儲局最新數據顯示,在2月份美國民眾的信用卡債務增加近420億,是十年來最高,包括信用卡在內等循環信貸,增幅近21%。

專家表示,利率上升導致借貸成本也攀升,因此可能會令你的咭數增加。

信用修補公司Credit Versio首席品牌總監David Michalek說:「我知道這是說易行難,付清那些信用卡賬單,並持續清數。」

Michalek說,美國飆升的通貨膨脹正在推高債務。

美國的家庭儲蓄用盡,更多消費者於是轉為使用信用卡來應對百物騰貴,Michalek建議你利用這段時間重新思考,和重新構建你的預算,想辦法更負責任地使用信用卡。

Michalek說:「可以的話請嘗試把信用卡用作現金,每月還清信用卡債務。」

另一個提示是,考慮將你的所有卡數合併到一張信用卡上。

最後的提示是,考慮使用您的飛行里數和積分來償還信用卡債務。

Oxygen Financial財務專家Ted Jenkin說:「今天的這些積分,一年後通貨膨脹上升8%,一年後它們的價值將減少8%。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。