舊金山地檢處起訴一律師行濫用殘疾人士法向小商業興訟（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州一間律師行引用美國殘疾人法例，提出數千宗針對小商業的訴訟，當中涉及欺詐，舊金山（三藩市）及洛杉磯縣地檢官聯合對該間律師行提出民事起訴。

美國殘疾人法ADA是一項保障殘疾人士權益的法例，而本次由Potter Handy律師行提出的一連串援引該法例的訴訟，就涉及到數名連環起訴人提出數千宗官司，表示到訪某些商業時遇到障礙，例如是通道不足以讓輪椅通過等。

但根據舊金山地檢署的調查顯示，有些原告住於洛杉磯，但就對灣區的商戶作出起訴。

舊金山地檢官博徹思聯同洛杉磯縣地檢官賈思康，週一對該間律師行提出民事起訴，指該律師行會提出訴訟，然後要求對方支付一萬元以上的和解金。

博徹思表示，很多商戶在疫情下都受到影響，尤其是華埠一些由移民開的小商業，而Potter Handy律師行就是針對它們的規模去提告。

博徹思說：「我們相信這間律師行，不是因為小商業觸犯了殘疾人法，或是阻礙殘疾人出入而提告，而是因為它們相信可以從這些沒有資源，或不知怎樣在法庭上保障自己的人，敲詐到一筆非常可觀的和解金。」

市參事陳詩敏亦透露，小商業向她表示，這些官司再加上疫情，簡直是雪上加霜。

市參事陳詩敏說：「對很多移民來說，他們全心全意付出了血汗及畢生的儲蓄，才能開一間小小的的店舖，這些訴訟對他們來說實在太慘了，你可以想像一下有些人竟然從別人的損失與痛苦中獲利。」

單是舊金山就有200幾間商店成為訴訟的目標，位於華埠的一間雪糕店就是其中一間，老闆擺放了很多心機與金錢在店舖上，面臨著訴訟他就感到很大壓力。

店舖裝修時所有地方都合乎法例規管，例如店內的廁所，但就因為店外的餐桌太高而被告，老闆陳先生透露，因為官司所以都睡得不好。

陳先生說：「它們給我的壓力是十分大，因為疫情未過而店內又是全新裝修。」

他表示，交租加上日常生活開支，實在十分之艱難。

陳先生說：「然後有個地方違規就只是外面的一張桌，我就覺得好雪上加霜。」

博徹思預期，Potter Handy律師行不會輕易妥協，但準備好向它們追究責任。

博徹思說：「我們希望法官不僅禁止該律師行以後再提出相同的訴訟，亦希望其它想藉住欺詐小商戶，而獲利的律師行會被阻嚇到。」

週一有主張罷免博徹思的組織發聲明指。博徹思開記者會只是公關技巧，指他只優先處理這項官司，但完全沒提及他任內的罪案率急升，他們認為這個記者會對於亞裔與舊金山來說是開得太遲。

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