舊金山地檢處起訴一律師行濫用殘疾人士法向小商業興訟（視頻）

加州一間律師行引用美國殘疾人法例,提出數千宗針對小商業的訴訟,當中涉及欺詐,舊金山(三藩市)及洛杉磯縣地檢官聯合對該間律師行提出民事起訴。

美國殘疾人法ADA是一項保障殘疾人士權益的法例,而本次由Potter Handy律師行提出的一連串援引該法例的訴訟,就涉及到數名連環起訴人提出數千宗官司,表示到訪某些商業時遇到障礙,例如是通道不足以讓輪椅通過等。

但根據舊金山地檢署的調查顯示,有些原告住於洛杉磯,但就對灣區的商戶作出起訴。

舊金山地檢官博徹思聯同洛杉磯縣地檢官賈思康,週一對該間律師行提出民事起訴,指該律師行會提出訴訟,然後要求對方支付一萬元以上的和解金。

博徹思表示,很多商戶在疫情下都受到影響,尤其是華埠一些由移民開的小商業,而Potter Handy律師行就是針對它們的規模去提告。

博徹思說:「我們相信這間律師行,不是因為小商業觸犯了殘疾人法,或是阻礙殘疾人出入而提告,而是因為它們相信可以從這些沒有資源,或不知怎樣在法庭上保障自己的人,敲詐到一筆非常可觀的和解金。」

市參事陳詩敏亦透露,小商業向她表示,這些官司再加上疫情,簡直是雪上加霜。

市參事陳詩敏說:「對很多移民來說,他們全心全意付出了血汗及畢生的儲蓄,才能開一間小小的的店舖,這些訴訟對他們來說實在太慘了,你可以想像一下有些人竟然從別人的損失與痛苦中獲利。」

單是舊金山就有200幾間商店成為訴訟的目標,位於華埠的一間雪糕店就是其中一間,老闆擺放了很多心機與金錢在店舖上,面臨著訴訟他就感到很大壓力。

店舖裝修時所有地方都合乎法例規管,例如店內的廁所,但就因為店外的餐桌太高而被告,老闆陳先生透露,因為官司所以都睡得不好。

陳先生說:「它們給我的壓力是十分大,因為疫情未過而店內又是全新裝修。」

他表示,交租加上日常生活開支,實在十分之艱難。

陳先生說:「然後有個地方違規就只是外面的一張桌,我就覺得好雪上加霜。」

博徹思預期,Potter Handy律師行不會輕易妥協,但準備好向它們追究責任。

博徹思說:「我們希望法官不僅禁止該律師行以後再提出相同的訴訟,亦希望其它想藉住欺詐小商戶,而獲利的律師行會被阻嚇到。」

週一有主張罷免博徹思的組織發聲明指。博徹思開記者會只是公關技巧,指他只優先處理這項官司,但完全沒提及他任內的罪案率急升,他們認為這個記者會對於亞裔與舊金山來說是開得太遲。

