牽涉鬼槍罪案急升 拜登政府宣布取締鬼槍

【KTSF 張麗月報導】

面對當前的槍械暴力，尤其是執法當局對於當前沒有登記所謂的鬼槍牽涉的罪案急升，總統拜登週一宣佈聯邦取締鬼槍，並宣佈聯邦煙酒及軍火管理局（ATF）局長的提名人選。

所謂的鬼槍，就是指沒有向當局登記而自行改裝，或以3D打印技術製造的槍枝，由於鬼槍不似一般槍械印上編號和登記，因此當局很難追查，容易成為罪犯和極端分子犯案的武器。

拜登指出，單是去年，執法人員就檢獲大約兩萬枝疑似鬼槍，這數目在五年內增加了十倍，罪犯喜歡使用鬼槍，因為當局無法追蹤這些槍枝，執法部門已經亮起警號，社區正付出代價，政府也必須要行動。

拜登說日後製造沒有編列號碼serial number的槍枝，將會被定性為非法。

拜登說：「今天聯邦司法部決定，將製造沒有編列號碼的鬼槍的商業列為非法。」

拜登說，嚴重罪犯和恐怖分子，只需30分鐘就可以買到鬼槍，因為鬼槍沒有編列號碼，當這些人犯案後，當局很難追查使用手槍的人，等於很難將罪犯繩之於法，事實上當局追查到鬼槍來源的案例不足1%。

此外，拜登週一也提名Steve Dettlebach出任聯邦煙酒及軍火管理局局長。

Dettlebach說：「我們走出疫情之際，必須承認許多人仍面對恐懼和孤單，不是因為病毒，而是因為槍械暴力成災，這不是新問題，它有許多原因，因此必須與其他部門合作解決這問題，ATF將會到位。」

Dettlebach過去20年在聯邦司法部工作，也與包括ATF在內的多個執法部門共事過。

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