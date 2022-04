牽涉鬼槍罪案急升 拜登政府宣布取締鬼槍

【KTSF 張麗月報導】

面對當前的槍械暴力,尤其是執法當局對於當前沒有登記所謂的鬼槍牽涉的罪案急升,總統拜登週一宣佈聯邦取締鬼槍,並宣佈聯邦煙酒及軍火管理局(ATF)局長的提名人選。

所謂的鬼槍,就是指沒有向當局登記而自行改裝,或以3D打印技術製造的槍枝,由於鬼槍不似一般槍械印上編號和登記,因此當局很難追查,容易成為罪犯和極端分子犯案的武器。

拜登指出,單是去年,執法人員就檢獲大約兩萬枝疑似鬼槍,這數目在五年內增加了十倍,罪犯喜歡使用鬼槍,因為當局無法追蹤這些槍枝,執法部門已經亮起警號,社區正付出代價,政府也必須要行動。

拜登說日後製造沒有編列號碼serial number的槍枝,將會被定性為非法。

拜登說:「今天聯邦司法部決定,將製造沒有編列號碼的鬼槍的商業列為非法。」

拜登說,嚴重罪犯和恐怖分子,只需30分鐘就可以買到鬼槍,因為鬼槍沒有編列號碼,當這些人犯案後,當局很難追查使用手槍的人,等於很難將罪犯繩之於法,事實上當局追查到鬼槍來源的案例不足1%。

此外,拜登週一也提名Steve Dettlebach出任聯邦煙酒及軍火管理局局長。

Dettlebach說:「我們走出疫情之際,必須承認許多人仍面對恐懼和孤單,不是因為病毒,而是因為槍械暴力成災,這不是新問題,它有許多原因,因此必須與其他部門合作解決這問題,ATF將會到位。」

Dettlebach過去20年在聯邦司法部工作,也與包括ATF在內的多個執法部門共事過。

