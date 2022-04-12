牽涉鬼槍罪案急升 拜登政府宣布取締鬼槍

April 12, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

面對當前的槍械暴力，尤其是執法當局對於當前沒有登記所謂的鬼槍牽涉的罪案急升，總統拜登週一宣佈聯邦取締鬼槍，並宣佈聯邦煙酒及軍火管理局（ATF）局長的提名人選。

所謂的鬼槍，就是指沒有向當局登記而自行改裝，或以3D打印技術製造的槍枝，由於鬼槍不似一般槍械印上編號和登記，因此當局很難追查，容易成為罪犯和極端分子犯案的武器。

拜登指出，單是去年，執法人員就檢獲大約兩萬枝疑似鬼槍，這數目在五年內增加了十倍，罪犯喜歡使用鬼槍，因為當局無法追蹤這些槍枝，執法部門已經亮起警號，社區正付出代價，政府也必須要行動。

拜登說日後製造沒有編列號碼serial number的槍枝，將會被定性為非法。

拜登說：「今天聯邦司法部決定，將製造沒有編列號碼的鬼槍的商業列為非法。」

拜登說，嚴重罪犯和恐怖分子，只需30分鐘就可以買到鬼槍，因為鬼槍沒有編列號碼，當這些人犯案後，當局很難追查使用手槍的人，等於很難將罪犯繩之於法，事實上當局追查到鬼槍來源的案例不足1%。

此外，拜登週一也提名Steve Dettlebach出任聯邦煙酒及軍火管理局局長。

Dettlebach說：「我們走出疫情之際，必須承認許多人仍面對恐懼和孤單，不是因為病毒，而是因為槍械暴力成災，這不是新問題，它有許多原因，因此必須與其他部門合作解決這問題，ATF將會到位。」

Dettlebach過去20年在聯邦司法部工作，也與包括ATF在內的多個執法部門共事過。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × 1 =