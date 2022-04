【KTSF 張擎鳳報導】

蘋果公司要求員工由週一起重返辦公室辦公。

蘋果的政策是,週一起要求所有公司員工重返辦公室辦公一日,到5月2號,每週返回辦公室工作的日數增至2天,到5月23號每週回公司3天,因此蘋果的員工投訴蘋果的政策不如其他科技巨頭公司靈活。

Google也要求很多員工每週返回公司三天,不過,與蘋果不同的是,Google讓一些員工選擇更換辦公室或完全遙距工作,Meta或Facebook允許非工程人員永久地遙距工作。

