普京換將主攻烏東 澤連斯基警告俄軍劍指全歐

俄羅斯總統普京據報任命了對烏克蘭戰事的新總指揮,預料集中火力在東部戰線,但烏克蘭總統澤連斯基警告,俄羅斯的侵略不局限於烏克蘭,目標是整個歐洲。

俄羅斯國防部發放片段,指軍隊的武裝直升機KA-52發射導彈,成功摧毀烏克蘭裝甲車和防空車隊。

西方傳媒引述歐美官員指,俄羅斯總統普京任命南部軍區司令德沃爾尼科夫將軍為烏克蘭軍事行動的總指揮官。這名60歲的將領富有戰鬥經驗,曾帶領俄軍在敘利亞內戰中,支援巴沙爾政權,預料他上任後將專注攻擊東部頓巴斯。

分析認為,新任命反映俄羅斯承認戰事進展差,寄望新的總指揮可制訂執行統一戰略,協調各區部隊。歐美估計,俄軍把目標訂在5月9日勝利日或之前,向普京展示行動進展,但自設死線有可能令他們犯錯更多。

東部戰況越趨激烈,基輔同意設立9條人道主義走廊,容許包括來自馬里烏波爾的私家車安全撤離,指只要佔領盧甘斯克地區的俄軍停火,所有走廊都會繼續開放。

總統澤連斯基強調,俄羅斯的侵略意圖不止於烏克蘭,目標是整個歐洲。對所有民主國家的安全來說,阻止俄羅斯都至關重要。

