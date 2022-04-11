澤連斯基指俄軍摧毀馬里烏波爾致數萬人喪生

【有線新聞】

烏克蘭澤連斯基指控俄軍摧毀南部馬里烏波爾，造成數以萬人死亡，再次呼籲國際提供武器支援。親俄部隊則聲稱已控制當地港口區。

南部馬里烏波爾被圍攻個多月，有死守當地的烏克蘭部隊承認傷亡慘重，稱連軍樂手、廚師和司機，也要執起槍上前線。面臨彈盡糧絕，未來一戰可能便是「最後一役」，之後只能赤手空拳搏鬥。

在南韓國會視像發言的烏克蘭總統澤連斯基亦形容，俄軍猛攻摧毀馬里烏波爾，造成數萬人死亡；又指控俄軍炸毀近千烏克蘭基建，包括至少300間醫院。警告莫斯科正動員數萬兵力，以發動下一輪攻勢。

俄軍則強調攻勢針對烏克蘭軍事目標，聲稱摧毀了歐洲國家提供的S-300防空系統。曾公布對烏提供這套俄式防空系統的斯洛伐克，則反駁俄軍說法是「假資訊」。英國情報則警告，俄軍於烏東頓巴斯的攻勢，繼續依賴沒有導引的炸彈，估計會造成更多平民傷亡。

西方繼續以制裁施壓，愛爾蘭、立陶宛和荷蘭外長透露，歐盟則正草擬的對俄羅斯第六輪制裁，措施將包括石油禁運。

俄羅斯外長拉夫羅夫則批評，西方提出的戰爭罪行指控影響俄烏和談；同時警告軍事行動不會因為展開和談而停止。

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