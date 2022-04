澤連斯基指俄軍摧毀馬里烏波爾致數萬人喪生

【有線新聞】

烏克蘭澤連斯基指控俄軍摧毀南部馬里烏波爾,造成數以萬人死亡,再次呼籲國際提供武器支援。親俄部隊則聲稱已控制當地港口區。

南部馬里烏波爾被圍攻個多月,有死守當地的烏克蘭部隊承認傷亡慘重,稱連軍樂手、廚師和司機,也要執起槍上前線。面臨彈盡糧絕,未來一戰可能便是「最後一役」,之後只能赤手空拳搏鬥。

在南韓國會視像發言的烏克蘭總統澤連斯基亦形容,俄軍猛攻摧毀馬里烏波爾,造成數萬人死亡;又指控俄軍炸毀近千烏克蘭基建,包括至少300間醫院。警告莫斯科正動員數萬兵力,以發動下一輪攻勢。

俄軍則強調攻勢針對烏克蘭軍事目標,聲稱摧毀了歐洲國家提供的S-300防空系統。曾公布對烏提供這套俄式防空系統的斯洛伐克,則反駁俄軍說法是「假資訊」。英國情報則警告,俄軍於烏東頓巴斯的攻勢,繼續依賴沒有導引的炸彈,估計會造成更多平民傷亡。

西方繼續以制裁施壓,愛爾蘭、立陶宛和荷蘭外長透露,歐盟則正草擬的對俄羅斯第六輪制裁,措施將包括石油禁運。

俄羅斯外長拉夫羅夫則批評,西方提出的戰爭罪行指控影響俄烏和談;同時警告軍事行動不會因為展開和談而停止。

