英首相約翰遜到烏克蘭街頭視察 承諾更多援助

【有線新聞】

英國首相約翰遜突然到訪烏克蘭,並與總統澤連斯基會面。約翰遜承諾會提供更多武器和經濟援助,澤連斯基呼籲其他西方國家仿傚。

英國首相約翰遜在烏克蘭總統澤連斯基陪同下,到訪在首都基輔的獨立廣場紀念碑,悼念八年前示威衝突中死亡的示威者。

約翰遜又在街頭視察,與民眾交談:「我很開心,英國永恆,我們很感激在這一切結束時將仍然活著。」英國首相約翰遜:「很高興認識你,很榮幸能提供幫助,你有一位了不起的總統澤連斯基,他的工作做得非常出色,我們只希望在需要的時候繼續支持烏克蘭人民。」

約翰遜這次訪問事前未有對外公開,是自俄羅斯2月底出兵烏克蘭以來,首位訪問當地的七國集團領導人。

英方稱,此行是要展現兩國團結,烏方形容是驚喜訪問。澤連斯基稱,英國是支援烏克蘭防衛的反戰同盟領袖,亦是制裁俄羅斯的領袖。

約翰遜宣布,英國會向烏克蘭提供新一批軍事援助,包括120輛裝甲車和新型反艦導彈系統,並承諾會透過世界銀行額外提供5億美元信貸擔保,稱將繼續與盟友逐步擴大對俄羅斯的經濟壓力和制裁。

澤連斯基表示,其他西方民主國家應仿傚英國,是時候全面禁止俄羅斯能源供應,並增加向烏克蘭運送武器。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。