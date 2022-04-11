英首相約翰遜到烏克蘭街頭視察 承諾更多援助

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英國首相約翰遜突然到訪烏克蘭，並與總統澤連斯基會面。約翰遜承諾會提供更多武器和經濟援助，澤連斯基呼籲其他西方國家仿傚。

英國首相約翰遜在烏克蘭總統澤連斯基陪同下，到訪在首都基輔的獨立廣場紀念碑，悼念八年前示威衝突中死亡的示威者。

約翰遜又在街頭視察，與民眾交談：「我很開心，英國永恆，我們很感激在這一切結束時將仍然活著。」英國首相約翰遜：「很高興認識你，很榮幸能提供幫助，你有一位了不起的總統澤連斯基，他的工作做得非常出色，我們只希望在需要的時候繼續支持烏克蘭人民。」

約翰遜這次訪問事前未有對外公開，是自俄羅斯2月底出兵烏克蘭以來，首位訪問當地的七國集團領導人。

英方稱，此行是要展現兩國團結，烏方形容是驚喜訪問。澤連斯基稱，英國是支援烏克蘭防衛的反戰同盟領袖，亦是制裁俄羅斯的領袖。

約翰遜宣布，英國會向烏克蘭提供新一批軍事援助，包括120輛裝甲車和新型反艦導彈系統，並承諾會透過世界銀行額外提供5億美元信貸擔保，稱將繼續與盟友逐步擴大對俄羅斯的經濟壓力和制裁。

澤連斯基表示，其他西方民主國家應仿傚英國，是時候全面禁止俄羅斯能源供應，並增加向烏克蘭運送武器。

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