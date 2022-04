加州州長撥款支援仇視罪行受害者 1400萬撥給灣區亞裔社區組織（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森去年通過撥款1.6億,協助受仇視罪行影響的亞太裔,當中有1400萬的補助金撥給灣區的亞裔社區組織。

州長這筆撥款當中,1.1億將會用作支援仇視罪行的受害者,州眾議員丁右立去年出任預算委員會主席,他爭取到1400萬補助金,給灣區亞裔社區組織,例如安老自助處及華人進步會。

丁右立表示,十分感謝州府撥一筆巨大的款項,協助亞裔社群。

丁右立說:「這筆撥款十分重要,因為會用作支援罪案的受害者,包括種種的法律援助、心理輔導,或任何能幫助受害人的服務。」

他指出,於將來數月內,會有另一筆更大的補助金派發,他說這筆錢不只是代表舊金山(三藩市)及灣區,而是代表整個加州攜手打擊針對亞裔的仇恨罪案。

丁右立說:「這筆錢是用作能保證市民出行感到安全的任何服務,不論是到超市或是社區中心,總而言之做任何事也好,我們聽過太多新聞,關於長者在巴士、在街上、在早上晨運時遭到攻擊,到超市買菜時遭攻擊,這些罪行必須要停止。」

接受補助金的社區組織表示,這筆撥款能夠實在幫助到社區,包括繼續提供資源護送老人家,甚至將服務擴展到San Mateo縣。

而得到25萬補助金的三藩市社區青年中心就表示,會向受暴力罪行創傷的人提供短期及長期的心理輔導。

