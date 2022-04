舊金山將舉行「中意麵食嘉年華」

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)將會舉行「中意麵食嘉年華」,合共有29間華埠及意大利餐廳參加,除了推廣受疫情影響的本地小商業,亦是透過飲食去推廣兩地文化。

華埠及北岸的29間餐廳會聯手合作展示自己的招牌麵食,活動將會於本月30號下午兩點至四點舉行,市民付20元就可以試到5間店舖的麵食,店舖會現場示範製作麵條。

代表華埠和北岸區的市參事佩斯金指出,舊金山不少小商業於疫情下生意受到打擊,期望本次活動除了能夠推動經濟復甦,亦能夠藉飲食文化凝聚華埠與北岸兩個鄰近社區。

他指出,中華文化與意大利文化很不同,但其實又很多相似之處。

市參事佩斯金說:「兩種文化都有十分相同的移民文化,它們都十分著重家庭觀念,就好像街角上這間幾十年的家族咖啡店。」

一個有份參與的餐廳老闆表示,希望社區可以盡快回復正常。

餐廳老闆Philip說:「我想看到人們好像疫情之前前來,現在多了人出來我真的很開心,我希望未來的情況會變得越來越好,人們重回正常的生活。」

另一間有份參與的餐廳老闆就表示,她們有一直希望政府關心小商業,她指疫情後生意真的跌了很多,希望嘉年華可以帶旺華埠。

餐廳老闆李玲說:「我們以前開門時間從早上7點去到晚上10點,但現在改成了早上8點到晚上6點,因為華埠6點後就已經沒有人,我們好想華埠能夠變得興旺,希望大家營業得晚一點,有多點活動能吸引顧客過來。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。