北灣港口爆四級火 南灣Home Depot大火影響空氣品質

北灣Benicia港口週六爆發四級大火,由於必須使用滅火船,火勢延燒到週日下午終於撲滅,而南灣聖荷西Home Depot商店,週六亦發生五級大火,影響附近空氣品質。

位於南聖荷西的Home Depot商店,週六晚5點半左右起火,店員和顧客們匆忙疏散。

由於大火引發濃煙,當局呼籲當地El Lisa Drive地區民眾居家避難。

消防人員連夜撲滅大火後,星期天還留在現場善後,由於部分地點還在冒煙,週日一早8點多,消防局在社交媒體上呼籲受煙塵影響的附近民眾繼續關好門窗,盡量避免外出,週日下午居家避難令已經解除。

大火從店內木材區燒起,不過當局仍在調查起火原因,可能需要幾天時間才能釐清。

而週六下午兩點多,在北灣Benicia港口爆發的四級大火,週日下午終於撲滅,由於該地點必須使用滅火船,增加滅火難度。

起火點在煉油材料上船前的暫時存放點,大火燒毀了當地木製的商業碼頭,也讓碼頭工人慌忙逃生。

火災起因仍在調查中,當地港口存放不少有潛在危險的材料,之前也曾發生類似火警,延燒了幾天。

當局仍在善後評估火災損失,該碼頭被用來下貨,部分從海外進口的汽車,當地Valero煉油廠也使用該碼頭,火災是否將影響灣區油價及汽車供應等還有待觀察。

