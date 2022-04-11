主張廢除19號提案人士在舊金山日落區示威（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州選民在2020年投票通過19號提案，對於兒孫繼承物業後的物業稅將產生重大影響，一群主張廢除19號提案的人士，8日在舊金山日落區示威，希望能趕在4月15日期限之前收集到足夠簽名，將提案放上選票。

數十位反對加州19號提案人士，週五在舊金山日落區19街夾Ulloa街大聲疾呼，因為距離4月15日只剩倒數一星期，不過參與簽名請願推動廢除19號的人數，還遠遠不達到門檻，將訴求放上今年11月中期選舉的選票上。

廢除死亡稅法案推動義工Gina Tse-Louie說：「今天我們是來此示威，要讓更多人知道，我們已經提交了推翻死亡稅的倡議，我們只剩到4月15日的期限了，要獲得100萬個有效簽名，我們需要大家的幫忙拿到簽名。」

這項請願簽名運動稱為「廢除死亡稅法案」（Repeal Death Tax Act），針對的是加州選民在2020年11月選舉時通過的19號提案。

該提案建議年齡在55歲以上，或是殘障人士，或是山火及重大災難受害者這三類業主，在加州範圍內任何地方轉換自住的物業時，也能轉移原有的物業稅，作為課稅標準，而不需要透過市價來計算。

法案原意是要保障弱勢群體，不過法案同時也更改了父母或祖父母轉換物業給子女或孫子女的稅務福利。

除非子女或孫子女在一年內搬入繼承物業自住，才能繼續享有原物業稅的福利，而且超過100萬價值以上的部分不能豁免，非自住物業更要按照市價重新估價來計算物業稅，這也導致物業稅暴漲。

廢除死亡稅法案推動義工桂弘芳（Alice Kwei）說：「也就是每一年的房產稅會巨幅的增加，這個不只影響到自住屋，也影響到家庭小生意，例如說餐廳、小旅館、小公寓，只要父母傳給兒孫的話，兒孫可能負擔不起，那麼也有可能把這個增加的房產稅移到租客的身上，房租會增加，很可能就有很多人就會賣房子搬離加州。」

到場示威的大多數是移民父母，他們辛苦了一輩子，買了物業想留給下一代，不過19號提案可能讓他們的子孫承受更大的負擔。

廢除死亡稅法案推動義工Elaine Trang說：「我連一塊硬麵包，都捨不得買來吃，拼命省錢去做工、加班，做到我手都痛，來讓我兒女讀大學，而政府一點都沒幫到我們，現在我們有少少錢、房子，留給我的子女，如果我過世，你們地方政府都要來剝削，連這些權利都要拿走，是不應該的。」

推動廢除19號提案人士強調，法案影響的層面不只是業主，還有更多一般民眾。

Tse-Louie說：「法案也會導致農地重新估價，我們的食物開銷也會跟著上漲，租客說不會被影響也是不對的，因為當房東負擔不起物業稅，就會賣給大公司和有錢人，大公司可以引用資產改善開銷轉移來讓房租上漲。」

如果要將他們的訴求放在這次的選票上，那麼就必須在4月15日之前收集到100萬個簽名，主辦單位的目標是希望收集到150萬個簽名，不過目前還不到數目。

推動「廢除死亡稅法案」的陣營並未透露至今收集到的簽名數量，但就用”way behind 遠遠不及”形容，但他們還是很有信心能在最後衝刺達標。

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