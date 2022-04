巴基斯坦國會通過不信任動議罷免總理伊姆蘭汗

【有線新聞】

巴基斯坦國會通過對總理伊姆蘭汗的不信任動議,伊姆蘭汗成為巴基斯坦歷來首位被國會罷免的總理,他呼籲支持者集會抗議,預計國會周一選出新總理。

辯論13小時後,巴基斯坦國會周日凌晨,表決反對黨派提出對總理伊姆蘭汗的不信任動議。

伊姆蘭汗盟友之一國會議長宣布辭職,伊姆蘭汗多個聯盟政黨成員亦離場,放棄投票,反對派成功爭取票數超過172票罷免門檻。巴基斯坦國會代議長阿亞茲薩迪克說:「174名議員對動議投下贊成票,因此對伊姆蘭汗的不信任動議,已獲得全體議員中多數通過。」

大批民眾對伊姆蘭汗下台感到雀躍,伊姆蘭汗是巴基斯坦歷來首位被國會罷免的總理。執政三年多的他下台,亦代表巴基斯坦自1947年立國至今,仍未有民選總理能完成整個任期,各黨派周日提名新總理人選,預計國會周一投票。

前總理謝里夫的弟弟、巴基斯坦穆斯林聯盟領袖沙赫巴茲被視為熱門人選,預計將接任至明年下半年下一次選舉舉行,他形容新的黎明已開始。

69歲的伊姆蘭汗表明,不接受不信任動議的結果,呼籲支持者上街抗議。

這位國家板球隊前隊長2018年在軍方支持下執政,被批評未能令經濟復蘇,但伊姆蘭汗聲稱是美國策動推翻他,上星期要求解散國會、提前大選,一度避過反對派的不信任動議,但後來被最高法院裁定違憲。

消息指國會表決不信任動議前,陸軍參謀長與伊姆蘭汗見過面。

