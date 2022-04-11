奧克蘭一繁忙街道常發生持槍搶劫單車案

【KTSF 梁展穎報導】

奧克蘭（屋崙）一條繁忙的街道，最近發生多宗匪徒持槍搶劫單車案。

Louisa Spier是其中事主，在3月29日星期二中午，她在Skyline Boulevard中段的山路，位於Parkridge Drive的21消防局附近獨自踩單車。

她說有三名蒙面的人逼到埋身，其中一個叫她落車，另一個就用槍指著，要她交出單車，她急忙從單車跳下來，跑到路上，幸好有個女司機讓她上車離開。

警方表示，在Spier遇到搶劫之後，警方亦收到兩宗同樣，在Skyline Boulevard發生的搶劫山地單車的個案。

在3月31日劫匪用槍指著兩父子，命令他們交出單車。

在4月6日也在該處，有兩人被劫走他們的山地單車。

單車社區向社交媒體報告，也報告第四宗同類案件。

鑒於這些劫案，山地單車教練說，他們決定轉換練習地點，他和其他義工教導大約100名中學生如何在奧克蘭山踩單車，他們都強烈鼓勵家長親自接送子女來策安全。

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