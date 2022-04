奧克蘭一繁忙街道常發生持槍搶劫單車案

【KTSF 梁展穎報導】

奧克蘭(屋崙)一條繁忙的街道,最近發生多宗匪徒持槍搶劫單車案。

Louisa Spier是其中事主,在3月29日星期二中午,她在Skyline Boulevard中段的山路,位於Parkridge Drive的21消防局附近獨自踩單車。

她說有三名蒙面的人逼到埋身,其中一個叫她落車,另一個就用槍指著,要她交出單車,她急忙從單車跳下來,跑到路上,幸好有個女司機讓她上車離開。

警方表示,在Spier遇到搶劫之後,警方亦收到兩宗同樣,在Skyline Boulevard發生的搶劫山地單車的個案。

在3月31日劫匪用槍指著兩父子,命令他們交出單車。

在4月6日也在該處,有兩人被劫走他們的山地單車。

單車社區向社交媒體報告,也報告第四宗同類案件。

鑒於這些劫案,山地單車教練說,他們決定轉換練習地點,他和其他義工教導大約100名中學生如何在奧克蘭山踩單車,他們都強烈鼓勵家長親自接送子女來策安全。

